مهدی پاشایی کارگردان نمایش «انگشتری ژنرال ماسیاس» که به دلیل انصراف ناگهانی بازیگر اصلی نمایش چند روز قبل از اجرا، مجبور به تغییر زمان اجرا شده است در این باره به خبرنگار مهر گفت: قرار بود نمایش «انگشتری ژنرال ماسیاس» از ۱۵ بهمن ماه به مدت ۴۰ شب در تماشاخانه باران به صحنه برود و من قبل از اجرا هزینه سالن را که مبلغ ۲۰ میلیون تومان بود با تماشاخانه باران تسویه کرده بودم اما چند روز مانده به اجرا به درخواست مرجان شیرمحمدی که بازیگر اصلی نمایش بود بهروز افخمی به دیدن تمرین های ما آمد و همین آمدن بود که باعث شد کار ما به تعطیلی بکشد.

وی افزود: البته قرار است نمایش «انگشتری ژنرال ماسیاس» از ۲۰ فروردین ماه با تغییر برخی بازیگران در تماشاخانه ارغنون به صحنه برود اما با لغو شدن اجرا در بهمن ماه خسارت های زیادی از لحاظ مالی و البته روحی و عاطفی به من و اعضای گروهم وارد شد. ما دو ماه برای اجرای این نمایش تمرین کرده بودیم و علاقه مند بودیم که آقای افخمی به عنوان یک صاحب نظر درباره نمایش ما نظر بدهد اما وی به ما پیشنهاد داد برای اینکه نمایش مخاطب بیشتری داشته باشد کار را به سمت کمدی ببریم در حالیکه این نمایش به هیچ عنوان فضای کمدی را نمی طلبد و کلا موقعیتی تراژیک است که البته در برخی صحنه ها رگه هایی از طنز نیز دارد.

پاشایی با اشاره به اینکه وی تغییرات پیشنهاد افخمی را نپذیرفته است، بیان کرد: تنها به دلیل اینکه من قبول نکردم چند روز مانده به اجرا نمایش را به سمت کمدی ببرم خانم شیرمحمدی از حضور در این نمایش سر باز زد و گفت اگر کار کمدی نشود من حاضر نیستم در نمایش بازی کنم. این کار باعث شد نمایش در آن مقطع نتواند به صحنه برود. من سال ۸۳ هم این نمایش را در تئاتر شهر به صحنه برده بودم و آن زمان وقتی استاد سمندریان نمایش را دید به ما تاکید کرد که مواظب باشیم تا نمایش به سمت کمدی نرود چون کار قابلیت کمدی شدن ندارد.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: با لغو شدن اجرای این نمایش، مسئولان تماشاخانه باران حاضر نشدند پول ما را پس بدهند در حالیکه نمایش دیگری را جایگزین اجرای ما کرده بودند. آنها به من اعلام کردند که ۳۰ درصد از فروش آن نمایش را به جای خسارت به من می دهند اما نمایشی که الان روی صحنه است فروش کمی دارد و در واقع یک اثر خیریه به شمار می آید. برای اجرای مجدد در تماشاخانه هم آنها می خواستند قرارداد جدیدی با من امضا کنند به همین جهت تصمیم گرفتم در تماشاخانه ارغنون نمایش را اجرا کنم.

پاشایی درباره خسارت های مالی که به وی وارد شده است، گفت: متاسفانه آقای افخمی و خانم شیرمحمدی ضرر بسیاری به ما زدند و در طول این مدت هم پاسخگو نبوده اند. من غیر از ۲۰ میلیون تومانی که به تماشاخانه باران پرداختم ۳ میلیون تومان هزینه تراکت و پوستر و بروشور، یک میلیون و نیم هزینه اجاره پلاتو خصوصی و هزینه های جانبی و ۳ میلیون تومان هزینه ساخت دکور را داده بودم که البته به دلیل اینکه ما نمی‌توانستیم این سازه را از کارگاه دکور خارج کنیم دکور ما زیر باران ماند و خراب شد و دیگر قابل استفاده نیست. حتی من به برخی بازیگران و عوامل پیش پرداخت داده بودم که با تغییر برخی بازیگران این هزینه از بین رفت.

وی درباره تغییر برخی دیگر از بازیگران نمایش نیز توضیح داد: با توجه به تغییر زمان اجرا برخی از بازیگران به دلیل مشغله کاری و اینکه در کارهای دیگری قرارداد داشتند نتوانستند در کنار ما بمانند. به عنوان نمونه علیرضا مهران به دلیل اینکه در فروردین ماه اجرا داشت نتوانست به همکاری اش با این نمایش ادامه دهد.

پاشایی با اشاره به اینکه امیدوار است افخمی و همسر وی مرجان شیرمحمدی وضعیت به وجود آورده برای گروه نمایش را درک کنند، عنوان کرد: من نتوانستم بعد از این جریان با آقای افخمی صحبت کنم اما به هرحال می دانم که او آدم باخدایی است و وضعیت ما را درک می کند. من به عنوان کارگردان گناه نکردم که حرف او را قبول نکردم. با این وضعیت غیر از من، دیگر افراد گروه هم دچار خسارت مالی و روحی شده اند. متاسفانه اگر جوابگوی من نباشند به خاطر خسارت هایی که دیدم از آنها شکایت خواهم کرد.

این کارگردان تئاتر در پایان صحبت هایش متذکر شد: کاری که خانم شیرمحمدی با این نمایش کرد از لحاظ حرفه ای و انسانی صحیح نیست و امیدوارم وی و آقای افخمی برای خسارتی که به ما زدند جوابگو باشند.

«انگشتری ژنرال ماسیاس» نوشته ژوزفینا نیگلی نویسنده مکزیکی معاصر است که از ۲۰ فروردین ماه ساعت ۲۱:۱۵ در تماشاخانه ارغنون به صحنه می رود. شیوا خسرو مهر، کوروش خزایی، مهدی زمین پرداز، هدیه خانیان، مهدی پاشایی بازیگران این نمایش هستند.

امید زندگانی ساخت موسیقی کار را بر عهده داشته و علی وجدانی و مریم فتحی دستیاران کارگردان این نمایش هستند.

این نمایش در دهه ابتدایی قرن ۲۰ و سال های ۱۹۱۰ به بعد رخ می دهد و درباره انقلاب مکزیک که معروف به «جنگ زمین» بوده، است. این نمایش جنگ بین ارتش و ژنرال ها با گروه های روستایی را به نمایش می گذارد. این اثر ماجرای ژنرال بلندپایه ارتش را روایت می کند که اسیر انقلابیون شده و قرار می شود به جای اعدام شدن با انقلابیون معامله کند. به این ترتیب دو نفر از انقلابیون که قصد کسب اطلاعاتی را دارند به منزل ژنرال ماسیاس رفته و با ارایه انگشتری از جانب وی از همسر ژنرال کمک می گیرند. راکوئل همسر ژنرال ماسیاس زنی به شدت آرمان گرا و طرفدار ارتش فدرال است و اعتقاداتی دارد که به خاطر آن جنگ و کشتار را مجاز می شمارد. از همین جا چالش بین این زن و انقلابیون آغاز می شود که پایان خوشی نخواهد داشت.