ویروس زیکا به فیلیپین رسید

خبرگزاری ایرنا نوشت: خستین فرد مبتلا به ویروس زیکا از سال ۲۰۱۲ تاکنون در فیلیپین زنی آمریکایی است که از این کشور دیدن می کرد و به آمریکا بازگشته است.



وزارت بهداشت فیلیپین اعلام کرد که این زن آمریکایی چهار هفته در ماه ژانویه از فیلیپین دیدن کرده و پس از بازگشت به خانه متوجه ابتلا به ویروس زیکا شده است.



این امر براساس گزارش دولت فیلیپین نشان می دهد پشه حامل بیماری در جایی در این کشور وجود دارد و ویروس را منتقل کرده است.



به نوشته روز دوشنبه تارنمای 'اینکویرر'، 'ژانت گارین' وزیر بهداشت فیلیپین روز گذشته در نشستی خبری، گفت که این زن آمریکایی باردار نیست، اما آزمایش ها زیکا را مثبت نشان داده اند.

نخستین فرد ابتلا به زیکا در فیلیپین سال ۲۰۱۲ در یک پسر ۱۵ ساله در شهر 'سبو' دیده شد. وی سابقه سفر نیز نداشت.



وزیر بهداشت فیلیپین اعلام کرد که این کشور در حال دریافت اطلاعات تکمیلی از آمریکا و مکان هایی است که این تبعه آمریکایی در طول چهار هفته اقامت در فیلیپین رفته است.



'زیکا' بیماری خطرناکی است که از طریق نیش پشه آلوده به انسان سرایت می کند و هرچند به مرگ بیمار منجر نمی شود، ولی در زنان باردار باعث به دنیا آمدن نوزادانی با سر کوچک و نیز عوارض مغزی می شود.



سازمان جهانی بهداشت پیش بینی کرده است که امسال سه تا چهار میلیون نفر، تنها در آمریکای جنوبی به ویروس مبتلا شوند. تاکنون در بیش از ۳۰ کشور مواردی از ابتلا به زیکا مشاهده شده است.



ویروس زیکا در سال ۱۹۵۲ در اوگاندا و تانزانیا برای اولین بار در انسان مشاهده شد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، شیوع اصلی بیماری در آفریقا بود ولی پس از آن به طور پراکنده در آسیا دیده شد، تا اینکه در سال ۲۰۰۷ در جزیره ای به نام 'یاپ' در میکرونزی واقع در اقیانوس آرام غربی شیوع گسترده ای یافت و نزدیک به ۷۵ درصد ساکنین این منطقه را آلوده کرد.



در حال حاضر، برزیل میزبان اصلی این ویروس است و سازمان جهانی بهداشت به تازگی در مورد شیوع این ویروس هشدار داده است.