همشهری آنلاین نوشت: مسائل مختلفی درباره چپدست بودن وجود دارد که شاید کمتر مردم از آنها خبر داشته باشند.
براساس گزارش بیزینس اینسایدر، تنها در حدود ۱۰ درصد از جمعیت جهان را چپدستها تشکیل میدهند و هنوز هیچکس نمیداند چرا چپدستها تا این اندازه کمیابند.
احتمالا این نایابی نتیجه تلفیقی از عوامل از قبیل ژنتیک، تکامل و هورمونهای والدین است. البته این توضیحها احتمالی هستند و ممکن است دلایل دیگری درکار باشند. با این همه دانشمندان تاکنون به حقایق جالب توجهی درباره چپدستها پی بردهاند:
۱- احتمال اینکه دوقلوها چپ دست باشند بسیار بالاتر از چپدست شدن نوزادان دیگر است و هنوز کسی دلیل آن را نمیداند.
۲- احتمال چپدست شدن فرزندان والدین چپدست ۲۶.۱ درصد است و اگر پدر و مادر هردو راستدست باشند، احتمال چپدست شدن فرزندانشان ۹.۵ درصد خواهد بود.
۳- بیشتر جانداران نشانهای از اولویت استفاده از دست از خود نشان نمیدهند. انسانها و شامپانزهها تنها استثناهای طبیعت هستند. بیش از ۹۰ درصد از انسانها و ۷۰ درصد از شامپانزهها راستدست هستند.
۴- طوطیها استفاده از اندامهای سمت چپ خود را در اولویت قرار میدهند. در یک مطالعه که روی ۳۲۰ طوطی استرالیایی انجام شد مشخص شد ۴۷ درصد از طوطیها ترجیح میدهند غذا را با پای چپشان بردارند، ۳۳ درصد دیگر برای برداشتن غذا از پای راستشان استفاده میکردند و مابقی طوطیها هیچ اولویتی در استفاده از اندامهای چپ یا راستشان نداشتند.
۵- اولویت استفاده از یک اندام به احتمال زیاد در دوران جنینی ایجاد میشود. مطالعه روی جنینها در حالی که شست خود را درون رحم مادر میمکیدند این موضوع را مشخص ساخته است. در این مطالعه محققان با بررسی وضعیت ۷۵ جنین دریافتند پس از گذشت ۱۰ سال، صد درصد جنینهایی که شست دست راست خود را میمکیدند راست دست و ۶۷ درصد از جنینهایی که شست چپ خود را میمکیدند چپدست شدهاند.
۶- نیمکره چپ در حوزه زبانی، در بخش پردازش و کمک به سخنوری، نیمکرهای غالب است. محققان دریافتهاند این سلطه در مورد ۹۵ درصد از افراد راستدست و ۷۰ درصد از افراد چپدست صحت دارد. در ۳۰ درصد دیگر انسانها یا نیمکره راست بر نیمکره چپ غالب است یا هیچیک از دو نیمکره بردیگری غالب نیستند.
۷- نزدیک به ۲۵ درصد از بازیکنان لیگهای برتر بسکتبال جهان چپدست هستند. شاید به این دلیل که چپدستها در بسکتبال از دید بهتری نسبت به دیگران برخوردارند.
۸- جیمیهندریکس، گیتاریست، خواننده و ترانهسرای آمریکایی، یک چپدست بود اما معمولا گیتارهایی را مینواخت که برای راستدستها ساخته شده بودند، یعنی سیمهای گیتار را به صورت وارونه میبست تا بتواند گیتار بنوازد. گفته میشود چپدستها انسانهایی خلاقتر هستند و از هوش موسیقیایی بالاتری برخوردارند اما این فرضیه از نظر علمی پایه و اساسی ندارد.
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