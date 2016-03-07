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۱۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

راه اندازی بازارچه خیریه نوروزی در دانشگاه شهید بهشتی

راه اندازی بازارچه خیریه نوروزی در دانشگاه شهید بهشتی

بازارچه خیریه نوروزی دانشگاه شهید بهشتی تا ۱۹ اسفند ماه ۹۴، در این دانشگاه دایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازارچه خیریه نوروزی دانشگاه شهیدبهشتی با همکاری کانون خیریه دانشجویی امید نو، کانون جهادی مقربین، کانون هلال احمر، کانون هنرهای تجسمی، انجمن علمی علوم تربیتی، مؤسسه کودکان فرشته اند، کمیته امداد امام خمینی و معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی تا ۱۹ اسفند ماه ۹۴، روبه روی رستوران دانشجویی، برگزار می شود.

عواید فروش این بازارچه صرف امور خیریه خواهد شد.

میراحمدی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه نیز ضمن بازدید بازارچه، از تلاش های کانون های دانشجویی دانشگاه در دایر کردن این بازارچه تقدیر کردند.

کد مطلب 3574729
زهرا سیفی

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