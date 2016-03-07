روابط ایران و نروژ پس از برجام رو به افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر، اودلیز نورهیم صبح دوشنبه در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به اینکه پذیریش پناهندگان کاری دشوار است، گفت: قدردان ایران هستیم که با وجود چالش های که در این خصوص وجود دارد سال ها کار پذیرش و ساماندهی اتباع بیگانه را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات و چالش های موجود در زمینه پذیریش پناهدگان را درک می کنیم، گفت: ایران با میزبانی پناهندگان افغانی طی سال های متمادی بار بسیار بزرگی را عهده دار بوده است.

مساله پناهندگی افغانستان در لیست تامین اعتبار قرار ندارد

اودلیز نورهیم با اشاره به اینکه مساله پناهندگی افغانستان به دلیل بحران های ایجاد شده در دنیا در لیست تامین اعتبار قرار ندارد، افزود: امروز اروپا نیز درگیر موضع پناهدگان است.

وی با اشاره به اینکه رابطه با ان آر سی باعث افتخار است، افزود: ما به حمایت های مالی از کار ان آر سی ادامه می دهیم.

سفیر نروژ در ایران یادآور شد: رقابت برای دسترسی به منایع مالی در جهان زیاد است.

برگزاری انتخابات موفقیت آمیز در ایران گامی موثر و مثبت برای ایران

وی از افزایش روابط ایران و نروژ پس از برجام خبر داد و افزود: ایران بازار بزرگی بوده و زمینه و امکانات مختلفی برای همکاری دو کشور وجود دارد.

اودلیز نورهیم از اقتصاد به عنوان اولویت نخست نوروژ نام برد و گفت: شرکت های نروژی تمایل به حضور و فعالیت اقتصادی در ایران را دارند و ما نیز وضعیت و امکان همکاری اقتصادی در ایران را به اطلاع شرکت ها خواهیم رساند.

سفیر نروژ در ایران از امضاء تفاهم نامه همکاری بین شرکت نروژ و موسسه تحقیقات ایران خبر داد و افزود: در جلسه ای که با حضور معاون وزیر اقتصاد و ۱۳۰ نماینده که ۱۵ نماینده از ایران بودند برگزار شد در خصوص افزایش همکاری اقتصادی ابراز تمایل شد.

نورهیم گفت: برگزاری انتخابات موفقیت آمیز گامی موثر و مثبت برای ایران است.