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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۸

نمایش پوسترهایی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال از آثار شکسپیر

نمایش پوسترهایی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال از آثار شکسپیر

مجموعه کتابی شامل ۵۶ پوستر طراحی شده برای آثار ویلیام شکسپیر از کشورهای مختلف، به مناسبت چهارصدمین سالگرد مرگ این نمایشنامه نویس مطرح انگلستان منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، کتاب جدیدی به مناسبت چهارصدمین سالگرد درگذشت ویلیام شکسپیر نمایشنامه نویس و شاعر شهیر انگلستان منتشر شده که شامل ۵۶ پوستر مختلف طراحی شده برای اجراهای آثار این نمایشنامه نویس فقید است.

این پوسترها در کشورهای مختلف طراحی شده‌اند و برخی از آن‌ها قدمتی بالاتر از چند صد ساله دارند.

در ذیل تعدادی از این پوسترها ارائه شده است:

این پوستر مینیمالیستی در سال ۲۰۰۲ توسط دام کولتوری برای نمایش «هملت» طراحی شده است.

این پوستر در سال ۱۹۹۱ در تئاتر مدرن پوزنانیو برای نمایش «شاه لیر» طراحی شده است. در این طراحی تاجی از علف‌های هرز در حال رشد روی صورت شاه لیر است.

این پوستر در سال ۱۸۶۵ در تئاتر دروری لین شهر لندن که امروزه به نام تئاتر رویال شناخته می‌شود، برای نمایش «مکبث» طراحی شده است.

این پوستر در سال ۲۰۱۱ در تئاتر ریوگوکو در توکیوی ژاپن برای نمایش «کمدی اشتباهات» طراحی شده است.

این پوستر در سال ۲۰۰۶ در تئاتر رک‌ویزیتورینا برای اجرای نمایش «تیتوس آندرانیکوس» از تراژدی‌های خونین ویلیام شکسپیر، طراحی شده است.

این عکس متعلق به پوستر نمایشگاه یک هزار و ۱۰۰ پوستر از ویلیام شکسپیر است که توسط میرکو ایلیک و استیون هلر برپا شده بود.

کد مطلب 3574753
فریبرز دارایی

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