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۱۴ آبان ۱۳۸۲، ۱۶:۳۷

انتقاد شديد طالباني از دخالت در امور داخلي عراق

جلال طالباني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق امروز به شدت از دخالت هاي سوريه در امور داخلي عراق انتقاد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، جلال طالباني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق  دراين كنفرانس مطبوعاتي ضمن توهين آميز خواندن نحوه دعوت سوريه ازعراق براي شركت در نشست دمشق گفت: ما دخالت هاي سوريه و ديگر كشورهاي همسايه را در امور داخلي عراق نمي پذيريم.وي افزود : كشورهاي همسايه مي توانستند با دعوت از وزير خارجه عراق در جريان مسائل و تحولات داخلي عراق قرار بگيرند .  طالباني همچنين از افزايش تعداد اعضاي شوراي حكومت انتقالي خبر داد .طالباني همچنين افزايش حضور نيروهاي پليس محلي عراق  را در تحقق امنيت در شهرهاي عراقي موثر دانست .
وي ادامه داد: تروريستهايي ازمرزهاي كشورهاي سوريه ، ايران وعربستان  وارد عراق مي شوند البته حكومت هاي اين كشورها دخالتي در اين امر ندارد ولي بايد مرزهاي خود رابيشتر كنترل كنند . وي همجنين از سفر زودهنگام خود به تركيه براي بررسي مسئله اعزام نيرو از تركيه به عراق خبر داد .
  

کد مطلب 35748

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