انتقاد شديد طالباني از دخالت در امور داخلي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العربيه ، جلال طالباني رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق دراين كنفرانس مطبوعاتي ضمن توهين آميز خواندن نحوه دعوت سوريه ازعراق براي شركت در نشست دمشق گفت: ما دخالت هاي سوريه و ديگر كشورهاي همسايه را در امور داخلي عراق نمي پذيريم.وي افزود : كشورهاي همسايه مي توانستند با دعوت از وزير خارجه عراق در جريان مسائل و تحولات داخلي عراق قرار بگيرند . طالباني همچنين از افزايش تعداد اعضاي شوراي حكومت انتقالي خبر داد .طالباني همچنين افزايش حضور نيروهاي پليس محلي عراق را در تحقق امنيت در شهرهاي عراقي موثر دانست .

وي ادامه داد: تروريستهايي ازمرزهاي كشورهاي سوريه ، ايران وعربستان وارد عراق مي شوند البته حكومت هاي اين كشورها دخالتي در اين امر ندارد ولي بايد مرزهاي خود رابيشتر كنترل كنند . وي همجنين از سفر زودهنگام خود به تركيه براي بررسي مسئله اعزام نيرو از تركيه به عراق خبر داد .

