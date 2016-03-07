به گزارش خبرگزاری مهر، با تکمیل شدن گروه طراحان نمایش «سوراخ» این گروه به تمرین‌های روزانه خود برای اجرای عمومی ادامه می دهد.

گروه طراحان این نمایش عبارتند از طراح صحنه: منوچهر شجاع، طراح لباس: مریم نورمحمدی، طراح نور: صبا کسمایی، طراح صدا: پویا پورامین و نیما پورکریمی، طراح گریم: سارا اسکندری، طراح ویدیو: مسعود علی‌محمدی، طراح گرافیک: محسن مهرانوری.

موسیقی این نمایش را پویا پورامین می‌سازد که پیش از این نیز سابقه ساخت موسیقی نمایش‌هایی چون «سالگشتگی» امیررضا کوهستانی و «باغ آلبالو» حسن معجونی را در کارنامه خود دارد. وی پیشتر در نمایش «صدای آهسته‌ برف» با جابر رمضانی همکاری کرده بود. همچنین عکاسی از این نمایش مانند کارهای قبلی جابر رمضانی، بر عهده احسان نقابت خواهد بود.

نمایش «سوراخ» چهارمین نمایش جابر رمضانی در مقام کارگردان است که محمد چرمشیر دراماتورژی آن را بر عهده دارد. در این نمایش که تمرین‌های هر روزه خود را برای روی صحنه رفتن در سال جدید آغاز کرده است، آتیلا پسیانی، هوتن شکیبا، داریوش موفق و هانی عبدالمجید بازی می‌کنند.