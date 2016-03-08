به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی بعدازظهر سه شنبه در خلال برگزاری گفتمان دینی در مدرسه شهید پاکزاد مهدیشهر، ضمن تشریح عملکرد اداره تبلیغات اسلامی در سال جاری، اظهار داشت: گفتمان های دینی از طرح های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است که با همکاری آموزش و پرورش در سال جاری با استقبال خوب دانش آموزان مهدیشهری برگزار شد.

وی با بیان اینکه گفتمان دینی به شیوه پرسش و پاسخ انجام می‌شود، افزود: بهترین مزیت گفتمان دینی تبادل نظر و افکار بین مخاطبان و دانش آموزان با مبلغان است که موجب شناخت افکار و نیاز نوجوانان از سوی مبلغ می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر، درباره برگزاری ۴۲گفتمان دینی در این شهرستان، ادامه داد: گفتمان های دینی با موضوعات سبک زندگی ایرانی، اسلامی، حماسه حسینی، بیان بایسته های عزاداری صحیح و تاریخ اسلام، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیب های اجتماعی و اخلاقی، بررسی حجاب و عفاف در جامعه و آسیب شناسی استفاده از ماهواره در بین دانش آموزان، طلاب و دانشجویان برگزار شد.

تقوی استقبال دانش آموزان مهدیشهری از گفتمان های دینی را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: میزان مشارکت در گفتمان های دینی این شهرستان یک هزار نفر ساعت از ابتدای سال جاری بوده که در مدارس و دانشگاه با همکاری مربیان پرورشی آموزش و پرورش و تشکل های دینی مردم نهاد برگزار شده است.

وی تاکید کرد: با برگزاری این تعداد گفتمان ها شاخص برگزاری گفتمان های دینی مدارس درشهرستان مهدیشهر به میزان ۱۰۰درصد محقق خواهد شد.