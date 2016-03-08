  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر:

۱۰۰۰ نفر ساعت گفتمان دینی در مدارس مهدی‌شهر برگزار شد

۱۰۰۰ نفر ساعت گفتمان دینی در مدارس مهدی‌شهر برگزار شد

مهدیشهر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر از برگزاری یک هزار نفر ساعت در قالب ۴۲ گفتمان دینی در مدارس این شهرستان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی تقوی بعدازظهر سه شنبه در خلال برگزاری گفتمان دینی در مدرسه شهید پاکزاد مهدیشهر، ضمن تشریح عملکرد اداره تبلیغات اسلامی در سال جاری، اظهار داشت: گفتمان های دینی از طرح های موفق سازمان تبلیغات اسلامی است که با همکاری آموزش و پرورش در سال جاری با استقبال خوب دانش آموزان مهدیشهری برگزار شد.

وی با بیان اینکه گفتمان دینی به شیوه پرسش و پاسخ انجام می‌شود، افزود: بهترین مزیت گفتمان دینی تبادل نظر و افکار بین مخاطبان و دانش آموزان با مبلغان است که موجب شناخت افکار و نیاز نوجوانان از سوی مبلغ می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهدیشهر، درباره برگزاری ۴۲گفتمان دینی در این شهرستان، ادامه داد: گفتمان های دینی با موضوعات سبک زندگی ایرانی، اسلامی، حماسه حسینی، بیان بایسته های عزاداری صحیح و تاریخ اسلام، برپایی جلسات قرآن و تفسیر، بیان احکام الهی، بیان آسیب های اجتماعی و اخلاقی، بررسی حجاب و عفاف در جامعه و آسیب شناسی استفاده از ماهواره در بین دانش آموزان، طلاب و دانشجویان برگزار شد.

تقوی استقبال دانش آموزان مهدیشهری از گفتمان های دینی را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: میزان مشارکت در گفتمان های دینی این شهرستان یک هزار نفر ساعت از ابتدای سال جاری بوده که در مدارس و دانشگاه  با همکاری مربیان پرورشی آموزش و پرورش و تشکل های دینی مردم نهاد برگزار شده است.

وی تاکید کرد: با برگزاری این تعداد گفتمان ها شاخص برگزاری گفتمان های دینی مدارس درشهرستان مهدیشهر به میزان ۱۰۰درصد محقق خواهد شد.

کد مطلب 3574829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها