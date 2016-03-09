به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تریبون، این بازیگر هندی و مسلمان که سال‌ها پیش به دلیل نگهداری از اسلحه در منزل ش به حبس محکوم شد این روزها قصد دارد خاطرات خود را که در دوران محکومیت در زندان به رشته تحریر در آورده منتشر و روانه بازار کتاب کند.

سانجی دات بازیگر فیلم‌های اکشن سینمای بالیود در سال ۱۹۹۳ در جریان ناآرامی‌های شهر بمبئی در این سال با مشکلاتی رو به رو شد و از سوی پلیس هند بازداشت و در دادگاه به حبس محکوم شد.

این بازیگر ظاهرا به دلیل نگهداری از سلاح در منزلش در روزهایی که هند ناآرام و ملتهب بود به ۵ سال حبس بدون بخشش محکوم شد.

این بازیگر در این باره می‌گوید: از روزهای زندان به جز ابزار نجاری و چند یادگاری چوبی کاغذپاره‌هایی بر جای مانده که خاطرات من از روزهای سخت زندان است. در آن روزها با کمک دو نفر از هم اتاقی هایم سعی می‌کردم به هر ترتیبی شده شرایطی را برای نگارش خاطراتم فراهم کنیم.

سانجی می‌گوید: علاوه بر خاطراتی که نوشتم اشعار مختلفی سرودم که برایم مهم اند و می خواهم علاوه بر خاطراتم آنها را در قالب یک مجموعه شعر منتشر کنم.

سانجی دات در سال ۱۹۹۳ به خاطر خشونت های قومی و مذهبی به زندان افتاد. در آن دوران چندصد نفر جان خود را از دست دادند و هند به لحاظ سیاسی و اجتماعی در بحران قرار داشت.

در آن دوران چند حادثه تروریستی در هند اتفاق افتاد که پلیس هند مدعی شد که سانجی دات با تروریست‌ها ارتباط داشته است. البته سانجی بعد از آنکه چند ماهی در زندان بود با قید وثیقه آزاد شد و رای دادگاه او هیچ وقت اعلام نشد. به اعتقاد بسیاری از مردم و هنرمندان هندی این بازیگر فیلم های اکشن در فضای ملتهب سالها ۱۹۹۳ قربانی یک سوءتفاهم شد.

مجموعه اشعار و خاطرات سانجی دات این بازیگر بالیودی که فیلم های پسر سردار و آگنی پات را هم در کارنامه‌اش دارد به زودی به ناشر سپرده می شود.