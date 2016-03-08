آبخیزداری تنها راه خروج کشور از بحران خشکسالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي و آبخیزداری استان سمنان، پرویز گرشاسبی درنشست علمی تخصصی مدیربت جامع حوزه های آبخیز استان ضمن بیان اینکه تاکنون ۲۷ میلیون هکتار طرح های آبخیزداری در کشور انجام شده است، افزود: پیش بینی سازمان جنگل ها برای برنامه ششم توسعه در سال آینده ۱۴ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری است.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم توسعه قرار بود هشت میلیون هکتار عملیات آبخیزداری برای کشور انجام شود که در عمل امسال که پایان برنامه پنجم است تنها سه میلیون و ۸۰۰ هکتار انجام شده است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در زمان حاضر این طرح در حوزه آبخیز حبله رود شامل یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار و در استان های کرمانشاه، یزد و سیستان و بلوچستان اجرا شده است.

گرشاسبی اظهار داشت: همچنین طرح جامع آبخیزداری در کارون بزرگ با هفت استان و در حوزه اترک با سه استان اجرا شده ولی در برنامه ششم قرار شد در پنج کلان حوزه با همکاری سه وزارتخانه دیگر اجرایی شود و این طرح در حوزه آبخیز کارون، اترک، سپیدرود و زاینده رود، کرخه اجرایی می شود.

وی، آبخیزداری را نیاز ضروری کشور دانست و گفت: طرح های آبخیزداری باید با مشارکت ۱۰۰ درصدی مردم اجرا شود.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مقدار جریمه و خسارت های ناشی از وجود دام مازاد در عرصه ها را براساس برآورد ۳۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: شمار دام های مجاز در مراتع ۳۶ میلیون رأس است اما اکنون ۸۳ میلیون رأس دام در عرصه های طبیعی بسر می برند.

به گفته گرشاسبی برای دام مجاز در این عرصه ها ۱۶۰ میلیارد ریال پروانه چرا اخذ می شود.

وی مقدار بیابان در کشور را بر اساس آمار موجود ۸۰ میلیون هکتار اعلام و اضافه کرد: این میزان بیابان در ۱۰ سال گذشته روند افزایشی داشته است.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته میزان بیابا ن های کشور ۳۲ میلیون هکتار اعلام شده بود که از آن پس به دلیل عواملی چون تخریب مراتع و بهره برداری زیاد از منابع طبیعی میزان بیابان های کشور به ۸۰ میلیون هکتار رسیده است.

گرشاسبی یکی از مهم ترین دلایل از بین رفتن منابع طبیعی را وقوع سیل و فرسایش خاک عنوان کرد و بیان داشت: ورود دام مازاد و همچنین ورود زود هنگام دام به مراتع و خروج دیرهنگام آن ها نیز از دیگر دلایل از بین رفتن مراتع است.

وی کنترل چرای دام و آگاهی بخشی دامداران را از جمله مهم ترین راه کارهای حفظ مراتع برشمرد و افزود این اقدامات باید قبل از شروع فصل چرا به دامداران ارائه شود.