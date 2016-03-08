جوانان را به سمت قهوه خانه ها سوق داده ایم

رضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دولت اهتمام جدی برای راه اندازی خانه های جوانان ندارد، افزود: نگاه کلان دولت به ویژه در تخصیص منابع اولویت بخشی به حوزه های عمرانی و صنعتی است و سمن سراها یا دیگر مراکز اجتماعی و فرهنگی جوانان بودجه بسیار اندکی دارند.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان ادامه داد: منابع لازم برای ساخت فضاهای مشاعی که بتواند برای جوانان به ویژه سمنها مورد استفاده قرار بگیرد، در اولویت دولت نیست.

وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص ساختمانهای سازمان ملی جوانان سابق به خانه های جوان تاکید کرد: حتی اگر همه ساختمانهای سازمان ملی جوانان سابق را به سمن سراها یا خانه های جوان اختصاص دهیم باز هم سرانه هر جوان کمتر از ۱۰ سانتیمتر خواهد بود بنابراین مشکل جوانان با تخصیص این ساختمانها حل نمی شود. باید منابعی دیده شود و ساختمانهایی با کاربری های فرهنگی اجتماعی برای جوانان ساخته شود.

حجتی با انتقاد از عملکرد دستگاههای مسئول به ویژه در زمینه اوقات فراغت جوانان اضافه کرد: خروجی کار دستگاهها به صورتی است که در حال حاضر جوانان را به مراکز غیر رسمی اجتماع مثل قهوه خانه، قلیان سراها و چایخانه ها هدایت کرده ایم. هر روز شاهد رشد قارچ گونه رستوران های سنتی هستیم که در واقع مراکزی مبتنی بر سودجویی از جوانان هستند.

وی گفت: اگر قرار باشد دولت مداخله اجتماعی کند و جامعه را کمک کند همینجاست در غیر این صورت هر گونه سرمایه گذاری دیگر برای جوانان هم بدون توجه به این موارد، بی نتیجه خواهد بود.

مدیرکل مشارکتهای اجتماعی جوانان افزود: برای سال ۹۵ پیشنهاد دادیم در هر مرکز استان دست کم یک خانه جوان تاسیس شود اما این پیشنهاد در بودجه ۹۵ کشور دیده نشد.

وی اضافه کرد: منظور ما از خانه جوان، فضایی مشاع است که به طور معمول تا ۷۰ درصد آن در اختیار سمنها است و خدمات مشاوره ای هم در آن به جوانان ارائه می شود.