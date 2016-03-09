به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون داستان‌های بسیاری درباره پیامبر اکرم(ص)، زندگی و بعثت ایشان و همچنین زندگی امامان نوشته شده اما به ندرت در ذهن و خاطر بچه‌ها ماندگار شده‌اند.

«قصه‌هایی از امام عسکری(ع)» به روایت مسلم ناصری و با تصاویر محسن محمدمیرزایی از جمله کتاب‌هایی است که به بازخوانی قصه‌ها و روایت‌های یازدهمین امام شیعیان می‌پردازد.

نویسنده در این مجموعه از زبانی ساده و روان برای بازنویسی زندگی امام حسن عسکری(ع) بهره برده و کوشیده تا به اصل تاریخ و زندگی این بزرگوار وفادار باقی بماند.

«کاش بیشتر می‌دیدمش، سکه‌های گم‌شده، برادر پول‌دار، برادر فقیر، فقط پرده تکان می‌خورد، کودک و فرشته، شیرهای گرسنه، خلیفه و قاطر چموش، حاکم و مرد کشاورز، رازهای یک چوب و سفر در باران» مجموعه داستان‌ها درباره زندگی امام حسن عسکری(ع) هستند.

این مجموعه را انتشارات قدیانی در ۲۲۰۰ نسخه و به قیمت ۳ هزار تومان منتشر کرده است.