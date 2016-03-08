به گزارش خبرنگار مهر، «و اینک فردا» ویژه برنامه نوروزی شبکه دو است که با اجرای احسان کرمی در تالار وحدت به مدت زمان ۶۰۰ دقیقه در ۵ بخش و با ساختاری نمایشی، گفتگومحور و رئالیتی شو در بخش های متنوع تولیدی و زنده پخش خواهد شد.

گفتگو با مهمانان ویژه توسط احسان کرمی، مسعود فراستی و ...، اجرای استندآپ کمدی توسط بازیگران و کمدین های برجسته، بخش های نمایشی، آنچه گذشت (اتفاقات سالی که سپری شد)، قصه های نوروزی با اجرای امیرعلی نبویان، نمایش طنز محلی، پخش کلیپ گروه های بنام عرصه موسیقی و اجرای برنامه زنده توسط خوانندگان شاخص، مسابقه، موزیک ویدیو، ویدیوهای ارسالی، جاذبه های ایران، نوروز در جهان، میان برنامه های مفهومی، ویدیوهای ارسالی و ... از جمله بخش های مختلف این برنامه است.

اهداف مضمونی این برنامه مشتمل بر ارائه تصویری روشن و امیدبخش از فردایی است که توسط گفتگو با نخبگان برجسته عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی، سیاسی و ... در زمینه آینده کشور در حیطه های هویت، جمعیت، خانواده، رشد و پیشرفت، امنیت، محیط زیست و طبیعت و ... تعریف شده است.

مجموعه نوروزی «و اینک فردا» به تهیه کنندگی مهدی بهادران و فریدالدین نیکجو و کارگردانی هادی حجازی شنبه ۲۹ اسفند از ۲۱ تا ۲۱:۳۰ و ۲۳:۳۰ تا ۱۰ صبح یکشنبه اول فروردین ۹۵ روی آنتن شبکه دو می رود.