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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۸

شبکه ۲ سال نو را در تالار وحدت تحویل می‌کند/ فراستی روی آنتن

شبکه ۲ سال نو را در تالار وحدت تحویل می‌کند/ فراستی روی آنتن

ویژه برنامه تحویل سال شبکه دو با نام «و اینک فردا» با میزبانی احسان کرمی، مسعود فراستی و... در تالار وحدت ضبط و به صورت زنده پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «و اینک فردا» ویژه برنامه نوروزی شبکه دو است که با اجرای احسان کرمی در تالار وحدت به مدت زمان ۶۰۰ دقیقه در ۵ بخش و با ساختاری نمایشی، گفتگومحور و رئالیتی شو در بخش های متنوع تولیدی و زنده پخش خواهد شد.

گفتگو با مهمانان ویژه توسط احسان کرمی، مسعود فراستی و ...، اجرای استندآپ کمدی توسط بازیگران و کمدین های برجسته، بخش های نمایشی، آنچه گذشت (اتفاقات سالی که سپری شد)، قصه های نوروزی با اجرای امیرعلی نبویان، نمایش طنز محلی، پخش کلیپ گروه های بنام عرصه موسیقی و اجرای برنامه زنده توسط خوانندگان شاخص، مسابقه، موزیک ویدیو، ویدیوهای ارسالی، جاذبه های ایران، نوروز در جهان، میان برنامه های مفهومی، ویدیوهای ارسالی و ... از جمله بخش های مختلف این برنامه است.  

اهداف مضمونی این برنامه مشتمل بر ارائه تصویری روشن و امیدبخش از فردایی است که توسط گفتگو با نخبگان برجسته عرصه های گوناگون فرهنگی، علمی، هنری، اجتماعی، سیاسی و ... در زمینه آینده کشور در حیطه های هویت، جمعیت، خانواده، رشد و پیشرفت، امنیت، محیط زیست و طبیعت و ... تعریف شده است.

مجموعه نوروزی «و اینک فردا» به تهیه کنندگی مهدی بهادران و فریدالدین نیکجو و کارگردانی هادی حجازی شنبه ۲۹ اسفند از ۲۱ تا ۲۱:۳۰ و ۲۳:۳۰ تا ۱۰ صبح یکشنبه اول فروردین ۹۵ روی آنتن شبکه دو می رود.

کد مطلب 3575024
محیا رضایی کلانتری

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