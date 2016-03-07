تجلیل از ۱۸ ناشر و نویسنده البرزی در جشنواره کتاب برتر

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی در مراسم تجلیل از ۱۸ ناشر و نویسنده برتر البرزی که ظهر دوشنبه در «تالار شهر» شهرستان نظرآباد برگزار شد، اظهار کرد: ۴ ناشر و ۱۴ نویسنده برتر استان در حوزه‌های مختلف نشر تجلیل شدند.

وی در ادامه هدف از اجرای جشنواره کتاب برتر، نویسنده برتر و ناشر برتر را حمایت و معرفی ناشران، نویسندگان و همچنین کتاب های برتر استان در سال جاری اعلام کرد.

حسینی کاشانی با اشاره به اینکه این رویداد مهم فرهنگی برای اولین بار در البرز و به میزبانی شهرستان نظرآباد برگزار شده است، گفت: ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و ارتقاع سطح کیفی کتاب‌های منتشر شده در استان از دیگر اهداف برگزاری بوده است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در پایان با اشاره به استقبال قابل توجه ناشران و نویسندگان از این جشنواره، افزود: این جشنواره برای اولین بار است که در سطح استان برگزار می‌شود استقبال خوب ناشران باعث شد برگزاری این دست جشنواره‌ها در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قرار گیرد.