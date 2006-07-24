  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۷:۲۵

23 هزار معلم در طرح معلم پژوهنده شركت كردند

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مهم ترين مسير اجراي طرح معلم پژوهنده است كه بر همين اساس طي سال 83 ، 23 هزار معلم در آن شركت كردند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر علي اصغر كاكوجويباري در بيست و سومين اجلاس روساي آموزش و پرورش سراسر كشور افزود: اين طرح كمك مي كند كه حس تحقيق و پژوهش در معلمان تقويت شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه فرهنگيان بيشتري در طرح معلم پژوهنده شركت كرده و حضور داشته باشند.

كاكوجويباري ، مقدمات اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس را از ديگر طرح هاي اين پژوهشگاه اعلام كرد و گفت: اين طرح از طرح هاي ملي - تحقيقاتي است.

وي طرح ملي ارزشيابي آموزش از راه دور پيش دبستاني ، طرح بين المللي پيشرفت رياضيات و طرح بين المللي سواد خواندن را از ديگر طرح هاي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ذكر كرد.

کد مطلب 357513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها