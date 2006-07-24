23 هزار معلم در طرح معلم پژوهنده شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر علي اصغر كاكوجويباري در بيست و سومين اجلاس روساي آموزش و پرورش سراسر كشور افزود: اين طرح كمك مي كند كه حس تحقيق و پژوهش در معلمان تقويت شود.

وي ابراز اميدواري كرد كه فرهنگيان بيشتري در طرح معلم پژوهنده شركت كرده و حضور داشته باشند.

كاكوجويباري ، مقدمات اجراي طرح ارزشيابي توصيفي در مدارس را از ديگر طرح هاي اين پژوهشگاه اعلام كرد و گفت: اين طرح از طرح هاي ملي - تحقيقاتي است.

وي طرح ملي ارزشيابي آموزش از راه دور پيش دبستاني ، طرح بين المللي پيشرفت رياضيات و طرح بين المللي سواد خواندن را از ديگر طرح هاي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ذكر كرد.