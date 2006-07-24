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۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۵:۱۷

نيمه شعبان سال جاري ؛

اعضاي انجمن قلم ايران صاحب فروشگاه كتاب مي شوند

اعضاي انجمن قلم ايران صاحب فروشگاه كتاب مي شوند

فروشگاه كتاب " انجمن قلم ايران " به زودي افتتاح مي‌شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، راه اندازي اين فروشگاه پس از ساخت سالن اجتماعات انجمن قلم ايران به همت هيئت مديره انجمن و مساعدت مهندس كريمي ، معاونت فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در روز قلم (14 تير) صورت مي گيرد .  

هيئت مديره انجمن قلم ايران قصد دارد كتابفروشي انجمن را به زودي با هدف بهره برداري فرهنگي اعضاي نويسنده ، شاعر و پژوهشگر خود راه ‌اندازي كند . 

مورخه هجدهم شهريور ماه سال جاري ،  مصادف با نيمه مبارك شعبان  ، موعد اتمام كار ساختماني و ساخت فروشگاه انجمن اعلام شده است .
کد مطلب 357520

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