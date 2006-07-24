اعضاي انجمن قلم ايران صاحب فروشگاه كتاب مي شوند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، راه اندازي اين فروشگاه پس از ساخت سالن اجتماعات انجمن قلم ايران به همت هيئت مديره انجمن و مساعدت مهندس كريمي ، معاونت فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در روز قلم (14 تير) صورت مي گيرد .
هيئت مديره انجمن قلم ايران قصد دارد كتابفروشي انجمن را به زودي با هدف بهره برداري فرهنگي اعضاي نويسنده ، شاعر و پژوهشگر خود راه اندازي كند .
مورخه هجدهم شهريور ماه سال جاري ، مصادف با نيمه مبارك شعبان ، موعد اتمام كار ساختماني و ساخت فروشگاه انجمن اعلام شده است .
فروشگاه كتاب " انجمن قلم ايران " به زودي افتتاح ميشود .
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