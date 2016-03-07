به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیو یوروپ، «صلاح الدین دمیرتاش» از رهبران حزب کردی دموکراتیک خلق های ترکیه از «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه خواست تا خودش را به خاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار دهد.

وی با متهم کردن دولت ترکیه به نقض حقوق بشر و آزادی رسانه ها به علاقمندی کشورهای اروپایی برای همکاری با ترکیه اشاره کرده و گفت: همه از نقض حقوق بشر توسط ترکیه مطلع هستند. فردای همان روز می بینیم که «داود اوغلو» برای همکاری با اروپا اعلام آمادگی می کند.

وی با اشاره به مذاکرات اتحادیه اروپا با داود اوغلو درباره بحران مهاجران چند روز بعد از نقض آزادی مطبوعات در ترکیه در ادامه گفت: همه چیز را باید با هم دید. نباید فقط مهاجران غیرقانونی را دید. تمامی اینده اروپا مطرح است.

وی خطاب به رهبران اروپا گفت: مشکل مهاجران فقط مشگل ترکیه نیست مشگل کل جهان است. اوارگان باید برگردند اما نه به ترکیه آنها باید به کشور خودشان برگردند.

دمیرتاش با اشاره به سیاست های آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قبال بحران مهاجران و تعامل وی با آنکارا در این خصوص گفت: باج خواهی از اتحادیه اروپا چیزی است که اتحادیه نباید چشم خود را بر روی آن ببندد. ما معتقد هستیم که مرکل در راستای سیاست های اروپا عمل نمی کند. دولت و رسانه های آلمان در قبال اقض حقوق بشر سکوت کرده اند.

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