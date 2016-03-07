به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی عصر دوشنبه در کنفرانس خبری بعد از بازی تیم های شهرداری اردبیل و ماشین سازی تبریز افزود: هدف گذاری باشگاه در فصل جاری صعود این تیم به عنوان نماینده سوم استان آذربایجان شرقی به لیگ برتر است و به این هدف خود قدم به قدم نزدیک می شویم.

وی با بیان اینکه هنوز تیم کاملی نشده ایم و ایراداتی داریم که باید برطرف شود، یادآور شد: به دلیل اینکه از ابتدای فصل در کنار تیم نبودم، به آن چیزی که مدنظر دارم دست نیافته ام و هنوز تلاش می کنم که با رفع ایرادات تیم یکدستی را در ادامه لیگ داشته باشم.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز با بیان اینکه ۹ بازی باقی مانده لیگ بسیار حساس و امتیازات آن برای این تیم سرنوشت ساز خواهد بود، تصریح کرد: باید با پیروزی در بازی های آینده به بالای جدول صعود کرده و جزو سه تیم قرار گیریم.

وی این مهم را شدنی ارزیابی کرد و بیان داشت: صعود تیم ماشین سازی به لیگ برتر می تواند به نفع تیم های آذربایجان باشد.

خطیبی همچنین در خصوص مسائل فنی بازی این تیم در مقابل تیم شهرداری اردبیل متذکر شد: برای بازی امروز می دانستیم که تیم شهرداری انتحاری بازی می کند چون شرایط جدول برای تیم های پایین جدول اینگونه است که انتحاری بازی کنند.

وی با تاکید بر اینکه ماشین سازی امروز بسیار حرفه ای و با برنامه و تفکر برد بازی کرد، یادآور شد: ما بازی را در اختیار داشتیم و براین اساس توانستیم در هر دو نیمه به پیروزی برسیم.

سرمربی تیم ماشین سازی تبریز با اشاره به اینکه بازیکنان تیم ماشین سازی تمام دستورات مد نظر را مو به مو به اجرا گذاشتند و من از عملکرد آنها رضایت دارم، عنوان کرد: ما در این بازی کمتر اشتباه کردیم و ضمن مهار دو بازیکن میانی خوب شهرداری وسط میدان را در اختیار گرفتیم.

وی داوری این دیدار را نیز خوب ارزیابی کرد و اضافه کرد که تیم شهرداری اردبیل نیز با برخورداری از کادر فنی و بازیکنان خوب عملکرد بسیار خوبی در این داشت.

گفتنی است محمد احمدزاده سرمربی تیم فوتبال شهرداری اردبیل در پایان این دیدار در سالن کنفرانس خبری حضور نیافت. وی در هنگام خروج از رختکن نیز به سئوالات خبرنگاران پاسخ نداد.

دیدار تیم های شهرداری اردبیل و ماشین سازی تبریز با دو گل اکبر آفاقی و حامد پاکدل به نفع تیم تبریزی خاتمه یافت.