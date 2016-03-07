کفاشیان قول داد بودجه فوتسال را تصویب کند/ واکنش به پیشنهاد شمس

سیدرضا افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جلسه‌اش با رئیس فدراسیون فوتبال گفت: من صبح روز دوشنبه با کفاشیان جلسه داشتم. ایشان قول داد تا قبل از حضور تیم ملی در مسابقات جام جهانی، به ما کمک کند. قهرمانی تیم ملی در آسیا انتظارات را از ما بالا برده است و به همین خاطر نباید در جام جهانی به عنوانی کمتر از چهارمی برسیم.

وی افزود: نگاه ما باید حرفه‌ای باشد و باید طوری برنامه ریزی کنیم که کاملا آماده روانه جام جهانی شویم. کفاشیان هم قول داد تا در جلسه بعدی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، بودجه‌ای جداگانه برای فوتسال و حضور در جام جهانی تصویب کند.

رئیس کمیته فوتسال از تصویب پاداش هزار دلاری به بازیکنان تیم ملی از سوی وزارت ورزش خبر داد و گفت: فدراسیون بعد از قهرمانی تیم ملی برای هر بازیکن ۵۰۰ دلار پاداش در نظر گرفت. وزارت ورزش هم تصویب کرده که تا سقف هزار دلار به بازیکنان پاداش داده شود که به زودی این اتفاق رخ خواهد داد.

افتخاری درباره اینکه برای تیم ملی قبل از حضور در جام جهانی چند بازی تدارکاتی درنظر گرفته شده است، گفت: ما برای بازی‌ها محدودیتی نداریم. هرچقدر بتوانیم بیشتر با تیم‌های بزرگ بازی کنیم، به نفعمان است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر سفرش به کشور اسپانیا، تصریح کرد: فعلا که این سفر «روی هوا است.» قرار بود ۲۵ اسفند به اسپانیا بروم که هنوز ویزایم آماده نشده است. با این سفر می‌توانیم «با یک تیر دو نشان بزنیم». من برای مذاکره با یکی، دو اسپانسر به اسپانیا می‌روم و همچنین می‌توانیم بازی با تیم ملی این کشور را هم هماهنگ کنیم.

«چرا با وجود کمیته بازاریابی، شما برای انتخاب اسپانسر به اسپانیا می‌روید؟» افتخاری در پاسخ به این سئوال، گفت: خب اسپانیایی‌ها مرا دعوت کرده‌اند! ما دنبال استقلال فوتسال از فوتبال در بحث اسپانسر هستیم و به اسپانیا می‌رویم تا پیشنهاد این اسپانسر را بگیریم.

رئیس کمیته فوتسال در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انتقادات جدید حسین شمس از تیم ملی فوتسال و اینکه گفته بود ایران در جام ملتها محک جدی نخورد و باید هدایت تیم را به دست وحید شمسایی داد، گفت: تیم ملی دیگر باید چطور محک می‌خورد؟! تمام تیم‌های آسیایی در جام ملتها حضور داشتند و این مسابقات نشان داد که تمام کشورها پیشرفت کرده‌اند.

افتخاری ادامه داد: درباره پیشنهاد شمس هم باید بگویم که وحید شمسایی «نمی تواند با یک دست دو هندوانه بردارد.» شمسایی امسال باید تیمش را برای جام باشگاه‌های آسیا آماده کند و فرصت ندارد. مسئولان باشگاه تاسیسات آن موقع که تیمشان در آسیا قهرمان شد به وحید اجازه ندادند به تیم ملی بیاید؛ حالا که قبل از مسابقات آسیایی است و آنها برنامه گسترده ای برای جام باشگاه‌ها خواهند داشت.