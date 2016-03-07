به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری موفقیت آمیز مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا در ایران، مسئولان فوتسال کشورمان قصد داشتند مسابقات سال آینده را هم میزبانی کنند ولی کشور تایلند در نظر دارد دوره بعدی این رقابتها را میزبانی کند.

سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: در حاشیه مسابقات جام ملتهای آسیا در ازبکستان، مسئولان کشور تایلند عنوان کردند که دنبال میزبانی جام باشگاه ها هستند. از آنجا که تایلندی ها خواهان برگزاری این مسابقات هستند، دیگر بعید است ایران بتواند مجددا میزبانی را بگیرد برای همین دیگر این موضوع را دنبال نمی کنیم.

جام باشگاه های آسیا مردادماه برگزار می شود و تیم تاسیسات نماینده ایران در این مسابقات خواهد بود.