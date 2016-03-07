حمله هوایی آمریکا به کمپ الشباب در سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ارتش آمریکا می گوید در حمله هوایی به کمپ گروهک الشباب وابسته با القاعده در سومالی بیش از ۱۵۰ نفر از اعضای این گروهک را کشته است.

در بیانیه رسمی پنتاگون آورده شده است که طی یک حمله هوایی به کمپ «راسو» واقع در ۱۲۰ مایلی شهر موگادیشو پایتخت سومالی بیشتر تجهیزات و نیروهای این گروهک نابود شده است.

بر اساس گزارش پنتاگون پیش از این آمریکا یک سری حملات هوایی در سومالی علیه القاعده انجام داده بود که چنین موفقیتی نداشته اند.

کاپیتان جف دیویس سخنگوی پنتاگون می گوید: نیروهای الشباب در سومالی بارها به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل حمله و همچنین خسارت های زیادی به نیروهای دولتی وارد کرده اند.

طبق اطلاعات منتشر شده پنتاگون در اطراف شهر موگادیشو فعالیت های پراکنده ای از این گروهک مشاهده شده است که البته جزئیات بیشتری از حملات آینده آمریکا در سومالی منتشر نشده است.

الشباب علاوه بر کشور سومالی در کشورهای کنیا و اوگاندا مسئولیت حمله به نیروهای دولتی را پذیرفته است. به گفته دیویس در زمان حمله هوایی به کمپ راسو حدود ۲۰۰ نفر از اعضای الشباب در محل حضور داشتند که ۱۵۰ نفر از آنها در حمله هوایی کشته شده اند.

پنتاگون ادعا می کند در این حمله هوایی هیچ غیر نظامی کشته نشده است.