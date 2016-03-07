به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته محققان دانشگاه فنلاند شرقی، افرادی که غالبا مبتلا به افسردگی هستند با گذشت زمان بیشتر در معرض ابتلا به بیماری آلزایمر قرار دارند. محققان دریافته اند استفاده از داروهای ضدافسردگی بسیار در بین افرادی که دارای متداول ترین نوع زوال عقل هستند، رواج دارد.

یافته ها حاکی از این مطلب است که شروع مصرف داروی ضدافسردگی در افراد مبتلا به آلزایمر در مقایسه با سایر افراد به مراتب بیشتر است.

یافته های محققان مبتنی بر ۶۲,۱۰۴ فرد فنلاندی مبتلا به بیماری آلزایمر بود که بیماری شان بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱ تشخیص داده شده بود.

محققان دریافتند شروع مصرف داروهای ضدافسردگی در افراد مبتلا به آلزایمر از ۹ سال قبل از تشخیص بیماری شان آغاز شده بود.

مصرف داروی ضدافسردگی در این مطالعه از ۹ سال قبل از تشخیص تا ۴ سال بعد از تشخیص بیماری آلزایمر در افراد بررسی شد. در طول این مدت ۱۳ سال، ۴۲ درصد از افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و ۲۲ درصد از افراد فاقد این بیماری مصرف داروی ضدافسردگی را از قبل شروع کرده بودند.

متداول ترین داروی ضدافسردگی موردمصرف در این افراد داروهای گروه SSRI، نظیر میرتازاپین، بود.