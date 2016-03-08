اقتصاد کشور نیازمند مدیرانی کاردان و شجاع است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشنده نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بخش خصوصی در شرایط کنونی با مشکلات جدی در تولید روبروست واگر بخواهیم ازاین شرایط خارج شویم و کسب و کار رونق بگیرد باید دولت مردان و مسئولان دولتی با عزم جدی برای حل مشکلات گام بردارند.

وی افزود: در شورای گفتگو پس از طرح مشکلات و موانع راه تولید، مدیران دولتی تعامل بیشتری برای همکاری نشان می دهند اما به نظر می رسد اگر بخواهیم موانع تولید و اشتغال و رونق اقتصادی را از مسیر تولیدکنندگان برداریم باید در عمل نیز مسئولان دولتی همراه بخش خصوصی باشند.

اقتصاد کشور نیازمند مدیرانی شجاع و کارآمد است

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین تصریح کرد: اقتصاد ما برای برون رفت از وضعیت کنونی نیازمند مدیرانی کاردان درحوزه تخصصی خود، شجاع و پاک در بخش دولتی است و هر جا این گونه افراد در مسند کار بوده اند مشکلات تولیدکنندگان براحتی حل شده است.

بخشنده یادآورشد: فعالان بخش خصوصی اعتقاد و باور دارند که اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است اما لازمه تحقق آن به کار گرفتن مدیرانی توانمند و کاربلد است.

وی اضافه کرد: آنچه به تولیدکننده و صادرکننده کالا در سالهای اخیر آسیب زده فقط تحریم نیست بلکه واردات بی رویه، قاچاق کالا، کاهش نرخ ارز، است لذا باید در سیاست ها و قوانین موجود تجدیدنظر کرده و با به روز کردن برخی واحدهای فرسوده برای تولید محصولاتی قابل رقابت با تولیدکنندگان خارجی وارد عرصه صادرات شد.

اعزام هیئت های تجاری بدون مطالعه به خارج محدود شده است

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی قزوین در خصوص محدود شدن اعزام هیئت های تجاری به خارج از کشور اظهارداشت: در سالهای اخیر می توان گفت اعزام هیئتها به خارج کمی مد شده بود و شایدبسیاری ازآنها چون بدون مطالعه صورت می گرفت هیچ دستاوردی در حوزه اقتصاد و بازرگانی نداشت و به همین دلیل در آن بازنگری کردیم.

بخشنده یادآورشد: وقتی سفرها بدون مطالعه و برنامه باشد فقط یک سری تشریفات و گفتگو انجام می شود که به عقد قرارداد و یا تفاهم نامه و نتیجه منجر نمی شد لذا با توجه به افزایش هزینه های سفرهای خارجی این سفرها محدود شده است.

وی اضافه کرد: البته به دلیل فرصت سوزی های ما در کشورهای CIS و نیز در برخی موارد صادرات کالاهای نامرغوب و بدون کیفیت به کشورهایی چون عراق و افغانستان جایگاه خود را از دست داده ایم و در کنار آن تداوم سفرهای بی نتیجه فقط هدر دادن هزینه ها بود که این وضعیت را کنترل کرده ایم.

این صادرکننده نمونه استان تصریح کرد: برای اینکه در کشورهای هدف و بازار جهانی کالای ایرانی بتواند قادر به رقابت باشد باید به کیفیت و قیمت آن توجه کنیم که در این راستا البته همه صادرات به اعزام هیئت متکی نیست و بسیاری از تجار خارج از این سفرها در حال صادرات کالاهای مرغوب خود هستند.

وی اضافه کرد: باید بپذیریم راه حضور در بازارهای جهانی اروپا و آمریکا تولید محصولات مرغوب با قیمت مناسب است و در شرایطی که قدرت رقابت نداریم اعزام هیئت بی نتیجه است و ثمری ندارد.