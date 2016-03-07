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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۲:۱۹

پنتاگون ساخت پایگاه نظامی در سوریه را تکذیب کرد

پنتاگون ساخت پایگاه نظامی در سوریه را تکذیب کرد

پنتاگون با صدور بیانیه ای اعلام کرد آمریکا فعلاً قصد ندارد برای مبارزه با تروریست های داعش از نیروهای زمینی استفاده کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد خبر مربوط به ساخت دو پایگاه نظامی در شمال سوریه صحت ندارد.

دیروز منابع خبری به نقل از یک سایت کرد زبان در شهر اربیل از ساخت دو پایگاه نظامی آمریکا در شمال عراق و سوریه خبر داده بودند. در بیانیه پنتاگون آورده شده است چنین خبری صحت ندارد و آمریکا فعلاً قصد ندارد برای مبارزه با تروریست های داعش از نیروهای زمینی استفاده کند.

منابع خبری گفته بودند آمریکا در حال ساخت یک پایگاه هوایی نیز در شهر کردنشین کوبانی است که پنتاگون ساخت این پایگاه هوایی را نیز تکذیب کرده است.

«جف دیویس» سخنگوی پنتاگون می گوید در حال حاضر آمریکا هیچ پایگاهی در سوریه و عراق احداث نمی کند. وی گفت: در حال حاضر آمریکا تنها 50 نیروی ویژه خود را به شمال سوریه برای آموزش نظامیان محلی اعزام کرده است.

آمریکا پیش از این حمایت خود را از گروههای کرد شمال سوریه برای مبارزه با تروریست های داعش اعلام کرده بود.

کد مطلب 3575349

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