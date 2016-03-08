محمدرضا ماشاء اللهی به مناسبت سیزدهمین سالگرد تاسیس اتاق بازرگانی قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بخش دولتی باید منافع تولیدکننده را منافع دولت بداند و همراه صنعتگران باشد.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی قزوین با انتقاد از وضعیت حمایتی دولت از بخش خصوصی گفت: با وضعیت کنونی به نظر می رسد بخش دولتی نمی خواهد با بخش خصوصی مهربان باشد و برای حل مشکلات تولید عزم جدی بکار گیرد.

وی اضافه کرد: متاسفانه هنوز مدیران دولتی نمی خواهند منافع دولت و دستگاه مربوط به خود رابا سود بخش خصوصی و تولیدکنندگان گره بزنند لذا هرگز نمی پذیرند اگر بخش خصوصی به سود برسد می تواند مالیات و عوارض و حقوق دولت را پرداخت کند و سود تولیدکننده ضامن تامین سود دولت است.

نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی قزوین یادآورشد: مدیریت دولتی اگر به آنچه شعار می دهد پایبند باشد باید به بخش خصوصی اعتماد کند و با تسهیل در اجرای برخی مقررات با مصلحت اندیشی و اغماض به تولیدکننده کمک کند تا بتواند بر مشکلات فراوان خود غلبه کند.

وی گفت: بخش خصوصی انگیزه لازم را دارد تا تا با کاهش هزینه های خود و مدیریت منطقی بخشی از مشکلات را پشت سر بگذارد اما آیا بخش دولتی هم چنین انگیزه ای برای همراهی با تولید دارد یا فقط در شعار همراه سرمایه گذار داخلی است؟

این فعال اقتصادی بیان کرد: رسانه ها برای هدایت افکار عمومی و ملزم کردن بخش دولتی برای همراهی با تولیدکنندگان نقش مهمی دارند که امیدواریم شما خبرنگاران به رسالت خود عمل کرده و در حل مشکلات تولیدکنندگان داخلی مشارکت کنید.

اتکا به درون در اقتصاد مقاومتی محور کار است

ماشاء اللهی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی بر محور اتکا به درون می تواند ظرفیت تولید در استان را بالا برده و به اشتغال و تولید کمک کند و بخش خصوصی از این راهکار استقبال می کند.

وی بیان کرد: در شرایطی که هنوز سرمایه گذار داخلی از حمایت جدی و عملی برخوردار نشده صحبت بیش از حد از جذب سرمایه گذاری خارجی منطقی نیست و باید به پیامدهای فرهنگی آن هم توجه شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی قزوین اظهارداشت: هنوز بستر لازم برای پذیرش سرمایه گذار خارجی فراهم نیست و در شرایطی که تولیدکننده داخلی با بیمه، مالیات و دارایی و مشکلات هزینه های خدمات زیربنایی دست و پنجه نرم می کند شعار دادن بیش از حد در خصوص حمایت و جلب سرمایه گذاری خارجی می تواند پیامدهایی هم برای ما داشته باشد.

ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم

وی گفت: پیشنهاد می شود به جای جذب سرمایه گذار خارجی که در جای خود و با مطالعه می تواند مفید باشد زمینه جذب سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج را فراهم کنیم که این کار نتایج بهتری خواهد داشت.

تولیدکنندگان مجروحان جنگ اقتصادی هستند

ماشاء اللهی اضافه کرد: در جنگ اقتصادی که دشمنان به راه انداخته اند واحدهای تولیدی در خط مقدم آن آسیب دیدند و مجروحان این نبرد هستند اما در شرایط کنونی با کمک جدی دولت می توانند به نسبت آسیب دیدگی خود را احیا کرده و دوباره وارد حوزه تولید و اشتغال شوند.

وی گفت: آثار جنگ اقتصادی در بخش تولید بسیار عمیق است و بازگشت برخی واحدهای تولیدی به چرخه گذشته بسیار سخت است و هزینه دارد.