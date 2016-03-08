به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر خارجه آلمان اظهار داشت که بهترین حمایت از آتش بس در سوریه ازسرگیری مذاکرات بین طرف های نزاع در این کشور و تقویت روند سیاسی بین آنهاست.

اشتاین مایر در کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه سفر به امارات که با حضور عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی وی برگزار شد تمام طرف های مرتبط با بحران سوریه را به مشارکت در ایجاد راهکار سیاسی برای بحران این کشور که مورد رضایت مردم سوریه است دعوت کرد.

وی با تاکید بر اهمیت آغاز فوری مذاکرات بین گروه های سوری که چندین بار به تعویق افتاده است، تصریح کرد: مذاکراتی که قرار است بین دولت سوریه و مخالفان معتدل پیرامون آینده سوریه انجام شود بهترین راه برای استحکام آتش بس موجود است.

اشتاین مایر گفت: ما نباید زیاد زمان را از دست بدهیم در غیر این صورت آنچه را که در کنفرانس مونیخ تحقق یافت از دست خواهیم داد.

وزیر خارجه آلمان با بیان اینکه این کشور در مقایسه با شرایط گذشته در رساندن کمک های انسانی به سوریه موفق بوده است، اعلام کرد که آتش بس بین طرف های سوری تا زمان آغاز مذاکرات ژنو ادامه خواهد داشت. وی همچنین تاکید کرد که تلاش های اخیر، در بنا نهادن سنگ زیربنای بهبود اوضاع سوریه همزمان با اجرای آتش بس موفق بوده است.