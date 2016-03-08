لزوم پرداخت تسهیلات بانکی به مشاغل خانگی در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان کردستان در سنندج اظهار داشت: ایجاد فرصت های جدید شغلی و حمایت بانک ها با پرداخت تسهیلات از این مهم یکی از نیازهای لازم و ضروری در استان کردستان است.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کردستان در حوزه مشاغل خانگی، گفت: در صورت توسعه این بخش می توان زمینه را برای ایجاد تنوع در راستای اشتغال در استان کردستان فراهم کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه، عدم جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی مانع از جذب اعتبارات بیشتر در سال آینده خواهد شد، از بانک ها خواست در جذب اعتبارات صندوق توسعه ملی تمام تلاش خود را به کار ببندند.

وی در خصوص مشاغل خانگی و اعتبارات این بخش گفت: از ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار در این بخش فقط ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن تخصیص یافته که در این زمینه بانک‌ها باید کمی تخصیص‌ها را جبران کنند و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی طرح‌ها را سریعتر به بانک‌های عامل معرفی کنند.‌

فیروزی تاکیدهای بیشتر بر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را به دلیل حساسیت رسیدگی به این اقشار عنوان کرد و افزود: امیدواریم تسهیلات مشاغل خانگی موجب توانمندسازی این قشر از جامعه شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای کردستان در ادامه از دستگاه‌های اجرایی خواست هم در معرفی افراد برای دریافت وام دقت کافی را داشته و هم جایگزین مناسب برای افراد معرفی شده که موفق به دریافت وام نمی شوند مد نظر داشته باشند.

وی در پایان با تاکید بر آمادگی کارگروه اشتغال استان برای حمایت از فرش، گفت: طرح کلانی در این زمینه در دست است که به بانک‌ها اعلام خواهد شد تا هر کدام آمادگی داشتند از آن حمایت کنند.