محمد دره وزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت بر قیمت کالاها و خدمات در بازار استان کردستان همزمان با روزهای پایانی سال گفت: از ۸ تا ۱۴ اسفند ماه سال جاری در مجموع ۲هزارو ۱۶۴ مورد بازرسی در سطح بازار صورت گرفته است.

وی با اشاره به کشف ۹۰مورد تخلف در این بازرسی عنوان کرد: در این رابطه ۸۰ فقره پرونده برای واحد های مختلف صنفی و غیر صنفی در سطح استان کردستان تشکیل شده است.

وی افزود: عمده این تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت بوده که در این پرونده ها در مجموع ۳۰۹میلیون ۷۷۷ هزار و ۲۰۰ ریال جریمه برای متخلفان در نظر گرفته شده است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: در مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‌های استان ۶۶مورد گزارش مردمی دریافت شد که در رسیدگی به آنها ۱۹ مورد تخلف احراز و پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

دره وزمی یادآور شد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از كم فروشی، گرانفروشی، درج نکردن قیمت و.... مراتب را با شماره تلفن ۱۲۴ و یا بامراجعه به ادارات تابعه در شهرستانها و در مركز استان سازمان صنعت، معدن و تجارت موارد تخلف را گزارش کنند.