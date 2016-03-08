مراد ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان مهران یکی از مهمترین مناطق جنگی کشور در هشت سال جنگ تحمیلی و شاهد رشادت ها و عملیات مختلف دفاع مقدس بوده است.

وی بیان داشت: این شهرستان به‌عنوان خط مقدم جبهه‌های جنگ دارای یادمان‌های مهمی مثل قلاویزان، تپه شنی، سنگر صدام، نقطه ایثار و...است که هرکدام بیان‌گر دفاع خالصانه رزمندگان اسلام در مقابل دشمن بعثی بوده است.

فرماندار مهران با اشاره به اینکه هرساله در تعطیلات نوروز خیلی از گردشگران در قالب راهیان نور به این شهرستان سفر می‌کنند، گفت: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر در قالب اردوهای راهیان نور از این شهرستان بازدید می‌کند.

وی افزود: این شهرستان نیز طی سال جاری از آمادگی کامل برای استقبال و پذیرایی از کاروان‌های راهیان نور برخوردار است، علاوه بر مسئله راهیان نور تجهیز مدارس، برپایی چادرها و ایستگاه‌های نوروزی در ابتدای شهر و آمادگی کامل یگان‌های خدمات رسان برای ارائه خدمات به‌صورت شبانه‌روزی به همشهریان و مسافران از اقدامات در این زمینه است.

ناصری اظهار كرد: این شهرستان دارای جاذبه‌های متعدد و متنوع زیارتی، تاریخی، طبیعی، تفریحی و گردشگری و همچنین یادمان‌های عملیاتی به‌منظور بازدید کاروان‌های راهیان نور بوده و سالانه خصوصاً در ایام تعطیلات سال پذیرای شمار زیادی از گردشگران و مسافران نوروزی است.