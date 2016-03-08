به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد شامگاه دوشنبه در خلال آئین افتتاح آزمایشگاه تخصصی نانو تکنولوژی پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان دامغان، درباره مشخصات این پروژه، توضیح داد: آزمایشگاه نانو تکنولوژی دامغان بخش هایی مانند ذوب اجسام در دمای بالا، تولید نانو الیاف، پوشش دهی و تمیز کردن سطوح، لایه نشانی بر روی اجسام، پخش ذرات نانو در محلول های مختلف را در خود دارد.

وی افزود: در همایش ملی نانو در سال۹۳، پژوهش سرای دانش آموزی دامغان به عنوان سومین پژوهش سرای برتر کشور معرفی شد که این یک افتخار علمی برای این شهرستان محسوب می شود از سوی دیگر این مهم نشان می دهد که می بایست از ظرفیت خوب نانو به نحو احسن بهره بگیریم.

نانو علم افتخار آفرین

فرماندار دامغان نانو را علم افتخارات دانست و گفت: نانو تکنولوژی جزء پنج فناوری برتر علمی جهان است و تاکنون در این حوزه سه هزار و ۵۰۰ پایان نامه تکمیلی نوشته شده لذا با توجه به این اهمیت، جامعه علمی دامغان نیز باید در این راستا تلاش بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم به قله های هدف گذاری شده دست پیدا کنیم.

مجد افزود: ایران در حوزه نانو تکنولوژی در بین کشورهای اسلامی رتبه نخست و در کل جهان دارای رتبه هشتم را داراست .

وی درباره لزوم سرمایه گذاری در بخش فناوری های نوین هم توضیح داد: صرف اعتبارات در تکنولوژی های نوین نه تنها هزینه محسوب نمی شود بلکه نوعی سرمایه گذاری است

۴۰۰دانش آموز دامغانی بهره مند از امکانات آزمایشگاه نانو

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان نیز در این مراسم گفت: این مکان سومین آزمایشگاه نانو تکنولوژی و مجهزترین آن ها در استان محسوب می شود که در حال حاضر ۴۰۰دانش آموز عضو این آزمایشگاه هستند.

حسین فولادیان افزود: سمنان در بحث نانو تکنولوژی یکی از استان های پیشتاز کشور است که در سه شهرستان این استان آزمایشگاه نانو تکنولوزژی وجود دارد.

وی همچنین از برگزاری المپیاد نانو در سمنان خبر داد و گفت: هفتمین المپیاد نانو تکنولوژی استان سمنان با شرکت یک هزار و ۶۳۵ نفر دانش آموز در سال آتی برگزار می شود که از حیث میزان شرکت کننده سمنان، ششمین استان کشور محسوب می شود.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان درباره سابقه دانش آموزان استان درالمپیادهای نانوی کشور، بیان داشت: دانش آموزان سمنانی در المپیادهای مختلف مدال های نقره و برنز متعددی کسب کرده اند که این موفقیت ها حاصل حرکت جهت دار مسئولان بوده و امیدواریم در سال آتی نیز شاهد کسب مدال طلا و درخشش دانش آموزان استان سمنان خواهیم بود.

شهرستان دامغان ۱۲هزار و ۵۰۰ دانش آموز دارد.