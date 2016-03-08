حمایت منطقه آزاد انزلی از ورزش بانوان ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره طاهریان شامگاه دوشنبه در اختتامیه المپیاد ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا که به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار کرد: برنامه امسال فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا حول محور توسعه ورزش همگانی بوده که قطعا تلاش می شود تا با کمک و تعامل با دستگاه های ذیربط بتوانیم کار توسعه ای کرده و این جامعه ورزشی را افزایش دهیم.

وی از انتخاب مهین فرهادی زاد به عنوان سرپرست حوزه دبیری فدراسیون ابراز خوشنودی کرد و افزود: با حضور وی که فردی خوش فکر و با تجربه در امور ورزش بوده معتقد هستم که برنامه های سال آتی به مراتب بهتراز سال جاری می شود.

طاهریان در مورد اهمیت بخش پزشکی فدراسیون گفت: بخش پزشکی و ورزشی در حوزه کاری سازمان بیماران خاص از اهمیت بالایی برخوردار بوده که با فعالیت بسیار خوب این کمیته توانستیم دستورالعمل پزشکی را برای ورزشکاران بیماری های خاص چون تالاسمی و هموفیلی تهیه و تنظیم کنیم.

مشاور معاون رییس‌جمهور در امور ورزش بانوان با اشاره به نو پا بودن فدراسیون ورزش بیماران خاص عنوان کرد: فدراسیون به صورت مستقل از اردبیهشت ماه شروع به کار کرده که امیدواریم با کمک مسئولان و خانم هاشمی رفسنجانی شرایط فعالیت ها در سال آتی بهتر شود و بودجه ۶۵۰ میلیون تومانی فدراسیون با توجه به نوع فعالیت بیماران در سال ۹۵ افزایش یابد.

وی در مورد ریاست بنیاد بیماری های خاص خاطر نشان کرد: محوریت حضور و تفکر خانم هاشمی رفسنجانی نیز در بخش توسعه ورزش بوده و در همه امور به ما یاری رسانده است.

طاهریان از اجرای برنامه های بین المللی در حوزه ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا خبرداد و تصریح کرد: طی مذاکراتی که با منطقه آزاد انزلی انجام داده ایم به دنبال برگزاری مسابقات چند جانبه و دیدارهای دوستانه با کشورهای حاشیه دریای خزر بوده و امیدوار هستیم که بتوانیم بخش قهرمانی را نیز در این حوزه فعال کنیم.

مشاور معاون رییس‌جمهور در امور ورزش بانوان با قدردانی از کمک های منطقه آزاد انزلی برای توسعه ورزش در استان و کشور اظهار کرد: عملکرد منطقه آزاد انزلی در حوزه ورزش نشان داده که این سازمان به دنبال توسعه ورزش در استان و کشور است.

مسابقات المپیاد ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای کشور که به میزبانی منطقه آزاد انزلی از ۱۵ تا ۱۷ اسفند ماه در رشته‌های تنیس روی میز، دارت و شطرنج و در بخش زنان و مردان و رشته تیراندازی ویژه بانوان برگزار شده بود، شامگاه دوشنبه با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.