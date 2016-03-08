محمودرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال شکایت این اداره کل از یک واحد تولیدی که اقدام به استفاده از علامت استاندارد بر روی فرآورده قند شکسته بسته بندی شده، کرده بود، در هفته اول اسفندماه سال جاری شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش محمدیه استان قزوین رای خود را صادر کرد.

مدیر کل استاندارد قزوین افزود: در این رای مدیر عامل این واحد به دوسال حبس تعلیقی و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.

وی با تاکید براینکه اداره استاندارد قزوین به منظور حفظ سلامت، ایمنی جامعه مکلف به نظارت بر فرآورده های مشمول استاندارد است اظهار کرد: در ارتباط با کالاهایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، بازرسی از واحدهای تولیدی و همچنین از مراکز عرضه کالا به طور جدی انجام می شود.

طاهری خاطر نشان کرد: کارشناسان این اداره کل به منظور حفظ حقوق مصرف کننده در صورت مشاهده موارد خلاف قانون و مقررات استاندارد، موارد را تشکیل پرونده کرده و به مراجع قانونی ارسال می کنند.

وی در پایان به هموطنان توصیه کرد از مصرف هر گونه کالای بی کیفیت و غیر استاندارد جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷ و یا با شماره تلفن ۱۵۱۷ به این اداره کل اطلاع دهند.