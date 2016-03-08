به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری مدیر هنری و رهبر مستعفی ارکستر سمفونیک تهران در ادامه ماجراها و حاشیه های دنباله دار این مجموعه موسیقایی که چند هفته ای است شدت بیشتری گرفته، به تازه ترین جوابیه بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیرامون خروجش از ارکستر واکنش نشان داد.

در یادداشت علی رهبری آمده است:

«این است ادبیادت مدیران بنیادی فرهنگی بنام بنیاد رودکی. جناب مرادخانی توجه بفرمایید که چرا صبر یک هفته ای هم نداشتم. مدیران بنیاد فرهنگی رودکی این ادبیات و رفتار را دارند. مگر این پرداخت ها با قراردادی که با امضای مدیر با فرهنگ و با ادب بنیاد فرهنگی هنری رودکی انجام نپذیرفته است. این مدیرعامل و همراهان و مشاوران با فرهنگشان با من و ارکستر این گونه رفتار کردند. از خداوند برای شما صبر فراوان آرزو دارم چون برای من ادامه همکاری با این افراد دیگر مقدور نبود. با احترام، علی رهبری / وین اتریش»