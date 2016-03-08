  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۱۵

واکنش علی رهبری به توضیحات بنیاد رودکی:

آقای مرادخانی از خداوند برای شما صبر آرزو می‌کنم

آقای مرادخانی از خداوند برای شما صبر آرزو می‌کنم

مدیرهنری و رهبر مستعفی ارکستر سمفونیک تهران در ادامه ماجراها و حاشیه های این مجموعه موسیقایی به تازه ترین جوابیه بنیاد فرهنگی هنری رودکی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رهبری مدیر هنری و رهبر مستعفی ارکستر سمفونیک تهران در ادامه ماجراها و حاشیه های دنباله دار این مجموعه موسیقایی که چند هفته ای است شدت بیشتری گرفته، به تازه ترین جوابیه بنیاد فرهنگی هنری رودکی پیرامون خروجش از ارکستر واکنش نشان داد.

در یادداشت علی رهبری آمده است:

«این است ادبیادت مدیران بنیادی فرهنگی بنام بنیاد رودکی. جناب مرادخانی توجه بفرمایید که چرا صبر یک هفته ای هم نداشتم. مدیران بنیاد فرهنگی رودکی این ادبیات و رفتار را دارند. مگر این پرداخت ها با قراردادی که با امضای مدیر با فرهنگ و با ادب بنیاد فرهنگی هنری رودکی انجام نپذیرفته است. این مدیرعامل و همراهان و مشاوران با فرهنگشان با من و ارکستر این گونه رفتار کردند. از خداوند برای شما صبر فراوان آرزو دارم چون برای من ادامه همکاری با این افراد دیگر مقدور نبود. با احترام، علی رهبری / وین اتریش»

کد مطلب 3575443
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها