«چهارشنبه سوزی» ارمغان رسمی کهن در فراز و نشیب زمانه

خبرگزاری مهر - گروه استانها: آیین چهارشنبهسوری که روزگاری محفل جشن ایرانیان در روزهای واپسین پایان سال بود امروز جای خود را به مراسم دیگری داده که تنها از آن رسم کهن نامی را به امانتگرفته و هرساله در این روز و مدتها قبل از آیین چهارشنبه دلهره و رعب و وحشتی در جامعه میاندازد.
متأسفانه در سالهای اخیر شاهد حوادث اسفباری بودیم که درنتیجه استفاده از مواد محترقه و منفجره خطرناک، آسیبهای جبرانناپذیری برای برخی افراد به بار آمده و این عامل سبب شد تا نهادهای مختلف بهویژه نیروی انتظامی تدابیر ویژهای در این ایام تا شب چهارشنبهسوری اتخاذ کنند.
طبق اسناد و مدارک تاریخی سابقه چهارشنبهسوری به حدود ۱۷۰۰ سال پیش میرسد آن زمان که مراسمی باستانی برگرفته از آیین زرتشت با برافروختن آتش برگزار میشد و مردم نیز از هر طبقهای برای شرکت در این جشن گرد هم میآمدند.
اما امروز تنها به برافروختن آتش و چند صباحی تفریح و جشن و شادمانی اکتفا نمیشود و در سراسر کشور هرساله در چهارشنبه آخر سال شاهد آتشبازیهای خطرناک، انفجار مواد محترقه و رعبآور هستیم که متأسفانه بیشتر جوانان و کودکان در معرض آسیبهای ناشی از انفجار و آتشبازیهای مهیب چهارشنبهسوری هستند.
صدمات ناشی از بازی با مواد محترقه جبرانناپذیر است
بر اساس اعلام پزشکی قانونی استان کرمانشاه سال گذشته خوشبختانه تلفاتی در خصوص چهارشنبه آخر سال در استان گزارش نشده اما آنچه باعث تأسف است صدمات وارده به برخی از افراد درنتیجه بازی با مواد محترقه و دستساز است که در بسیاری از موارد آسیبهای جبرانناپذیری برای افراد به بار میآورد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خوشبختانه سال گذشته مورد فوتی ناشی از حوادث چهارشنبهسوری در استان نداشتیم اما آمار مصدومان این حوادث در استان نیز به تفکیک در اختیار سازمان نیست اما امسال نیز تعداد ۶۴ نفر مرگومیر ناشی از سوختگی در استان داشتیم که شامل ۴۴ زن و ۴۰ مرد بودند که ۲۱ زن و ۱۳ مرد در اثر حادثه و باقی سایر موارد بوده است که نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش مرگومیر ناشی از سوختگی در استان داشتیم.
آرتین کمالی در ادامه افزود: در ۱۰ ماهه نخست سال گذشته ۴۸ زن و ۳۵ مرد و جمعاً ۸۳ نفر در استان مرگومیر ناشی از سوختگی گزارششده است.
این مسئول در ادامه نسبت به استفاده از مواد محترقه در چهارشنبهسوری هشدار داد و افزود: توصیه ما به شهروندان این است سلامتی خود را فدای چند صباحی شادی کاذب و زودگذر نکنند و از بازی با مواد محترقه خطرناک جداً بپرهیزند و از مواد محترقه دستساز و غیراستاندارد بههیچعنوان استفاده نکنند.
کمالی بیان کرد: مواردی به ما در سالیان قبل گزارششده که در حال تهیه مواد محترقه انفجار رخداده و سبب کوری، قطع عضو و حتی منجر به فوت افراد شده است.
مسئول اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کودکان و نوجوانان و جوانان بیشترین قشر در معرض آسیب ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال هستند چراکه در این سن بیشتر در شور و شوق آتشبازی قرار دارند.
اکبر آزادی با تأکید بر پرهیز از نگهداری از مقادیر انبوه مواد محترقه در منازل گفت: در سالهای گذشته مکانهای باز برای برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه در نظر گرفتهشده بود اما اکنون محدود به کوچه و فضاهای اینچنینی شده و باید گفت بهترین مکان برای برگزاری این قبیل مراسمها مکانهای باز با نظارت نیروی انتظامی و شهرداری و ارگانهای مربوطه است.
لزوم آموزش و یادآوری خطرات ناشی از بازی با مواد محترقه به فرزندان
وی توجه به توصیههای ایمنی و پیشگیرانه در خصوص حوادث چهارشنبه آخر سال را بسیار مهم دانست و افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خریدوفروش مواد محترقه غیراستاندارد و غیرمجاز مورد را به نیروی انتظامی اطلاع دهند و توصیه مهم ما به والدین این است که فرزندان خود را در چهارشنبه آخر سال تنها نگذارند و اگر فرزندان قصد دارند برای آتشبازی و مراسم دیگری اقدام کنند حتماً والدین حضورداشته باشند و مراقب فرزندانشان باشند.
آزادی بیان کرد: اگر آتشسوزی درجایی اتفاق افتاد در کمال خونسردی حتماً مورد را به دوستان آتشنشانی با سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند اما آنچه باید به آن توجه کرد آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان است و ما باید خود مجری آموزش باشیم و خطرات ناشی از آتشبازی و بازی با مواد محترقه را به فرزندانمان یادآوری کنیم.
وی تصریح کرد: مدیران و معلمان و والدین و مسئولان واحدهای آموزشی باید هشدارهای لازم را در خصوص خطرات و عوارض وحشتناک بازی با مواد محترقه و ترقه و آتشبازی را به فرزندان ارائه دهند و مدیران و معلمان در مدارس مسئولیت سنگینی بر عهدهدارند حتماً در این زمینه نقش پررنگی ایفا کنند چراکه پیشگیری از نجات جان و سلامتی یک دانشآموز بهطورقطع در سرنوشت جامعه و کشور اثرگذار است و نباید بیتفاوت باشیم.
نگهداری مواد محترقه در مکانهای گرم خطر انفجار را افزایش میدهد
وی بیان کرد: متأسفانه بسیاری از حوادث چهارشنبه آخر سال ناخواسته و جبرانناپذیر است و کام خانوادهها را تا آخر عمر تلخ میکنند حتماً از رفتارهای پرخطر پرهیز کنند و اگر شهروندان با مصدومی برخورد کردند حتماً با همکاران ما در اورژانس تماس بگیرند.
آزادی افزود: والدین کبریت، مواد آتشزا، بنزین، الکل، کاربیت و امثالهم را از دسترس کودکان دور کنند و بههیچعنوان اجازه اقدامات مخاطرهآمیزی همچون به آتش کشیدن لاستیک، پرتاب آمپول در آتش، به آتش کشیدن کارتن خالی و بوته درمعابر بهویژه در پارکینگ آپارتمانها را به فرزندان خود ندهند.
این مسئول با اشاره به اینکه وجود مواد محترقه در مکانهای گرم خطر انفجار و آتشسوزی را در پی دارد، گفت: وسایلی همچون فشفشه، ترقه و... را از فروشگاههای مجاز تهیه نمایند و به برچسب استاندارد روی آن توجه شود.
وی افزود: هرگز با ایجاد سروصدای ناهنجار و مهیب شادکامی خود را به تلخکامی دیگران تبدیل نکنیم و ممکن است بیماران قلبی، خانمهای باردار و... در اثر انفجار مواد محترقه دچار مشکل شوند همچنین از پرتاب مواد محترقه، نارنجک و... به سمت منازل مردم و نیز بالکن منازل، پشتبامها، درختان جداً خودداری شود.
آزادی در ادامه بیان کرد: بیشترین آسیبی که در سالیان گذشته با آن مواجه بودیم افرادی هستند که مواد محترقه و فشفشه و... را در دست و یا نزدیک صورت گرفتند و لذا توجه به این توصیه مهم است و هرگز مواد محترقه را نزدیک صورت قرار ندهند، همچنین از قرار دادن مواد محترقه در بطری و شیشه جداً خودداری شود چراکه بعد از انفجار سبب ایجاد تکههای ترکش میشود که بسیار خطرناک است.
لزوم هشیاری و اقدامات بهموقع به هنگام مواجهشدن با مصدومان و حوادث چهارشنبه آخر سال
وی گفت: از قرار دادن افشانههای خوشبوکننده، حشرهکش و... در آتش جداً پرهیز شود و والدین نیز حتماً نظارت داشته باشند تا فرزندانشان هنگام استفاده از این قبیل وسایل استاندارد از دستکش استفاده کنند تا دچار سوختگی نشوند.
آزادی در ادامه به بیان اقدامات لازم هنگام بروز حوادث پرداخت و اظهار کرد: اگر آتشسوزی رخ داد در کمال خونسردی با همکاران در ۱۲۵ اطلاع دهند و افراد مسن و کودک را از محل حادثه دور سازند و نهایت همکاری را با ما داشته باشند. اگر کسی دچار سوختگی شد در وهله نخست خونسردی خود را حفظ کرده و از مالیدن موادی همچون خمیردندان، سیبزمینی رنده شده و... خودداری و به نزدیکترین مرکز درمانی انتقال یابد.
مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان کرمانشاه بیان کرد: بیمار سوختگی را از محل حادثه دور و روند سوختگی را با اقداماتی همچون بپیچاندن فرد داخل پتو، غلتاندن بدن بر روی زمین و یا استفاده از آب بهعنوان بهترین وسیله، متوقف کنند.
آزادی ادامه داد: هرگز تکههای چسبیده لباس بر روی بیمار سوختگی را جدا نکنید و اگر خانمی زیورآلات داشت اولین اقدام خارج کردن این زیورآلات از وی برای جلوگیری از سوختگی بیشتر است و سپس با آب سرد و تمیز شستشو داده شود. همچنین شهروندان اگر با مورد سوختگی با مواد شیمیایی مواجه شدند محل سوختگی را به روش کاملاً پاکیزه شستشو دهند.
آسیب دیدگی ۶۹ نفر بر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال در کرمانشاه
وی بابیان اینکه سال گذشته هیچگونه مورد منجر به فوت ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه مشاهده نشد، گفت: سال گذشته ۶۹ نفر در استان دچار آسیب شدند که ۵۷ نفر از این تعداد مَرد و ۱۲ نفر زن بودن و بر اساس آمار ۴۵ نفر نیز سوختگی داشتیم.
آزادی افزود: بیشترین میزان آسیبدیدگی در چهارشنبه آخر سال ۹۳ در استان مربوط به آسیبدیدگی از ناحیه چشم بود و پسازآن سروصورت و دست نیز قابلتوجه است. بیشترین مصدومان حوادث چهارشنبه آخر سال ۹۳ در ردههای سنی ۱۰ تا ۲۰ سال و ۳۰ سال به بالابودند.
معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد جدی باعرضه کنندگان مواد محترقه غیرمجاز خبر داد و گفت: امنیت و سلامت مردم برای ما در اولویت بوده و اقدامات مقابلهای باعرضه کنندگان مواد محترقه غیرمجاز در دستور کار قرار دارد همچنان که طی روزهای اخیر نیز مقادیر قابلتوجهی از مواد محترقه غیرمجاز در مناطق مختلف استان کشف و ضبطشده است.
سرهنگ محمدرضا آمویی افزود: انفجار باروت در هيچ جایی از آيينهای ايرانی نشانی ندارد. آتشی که خرمن مردم را بسوزاند حرمتی بر خود نيافته اما اين سالها بوی تلخ باروت ساقه شادیهايمان را میخشکاند.
آیینها و آدابورسوم کهن یادگار نیاکان است اما هیچ عقل سلیمی نعمت سلامتی را قربانی چند صباحی شادی زودگذر نمیکند.
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