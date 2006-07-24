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۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۴۶

سرپرست مسابقات شناي دانشجويان در گفتگو با مهر :

مهمترين دغدغه دانشجويان دختر فضاي ورزشي دانشگاهها است

مهمترين دغدغه دانشجويان دختر فضاي ورزشي دانشگاهها است

با پايان يافتن رقابتهاي شناي دانشجويان دختر كشور سرپرست اين مسابقات بزرگترين دغدغه ورزشكاران دختر دانشجو را امكانات سخت افزاري عنوان كرد .

فاطمه سلامي سرپرست مسابقات شناي دانشجويان كشور در رقابتهاي المپياد كرمان در گفتگو با خبرنگار"مهر" گفت : سطح مسابقات اين دوره خوب بود اما ازنظر من با رقابتهاي مسابقات قهرمان كشوري فاصله داشت .

وي ادامه داد: در اين رقابتها بيش از 190 شناگر از 34 دانشگاه حضور داشتند و طي سه روز با يكديگر به رقابت پرداختند كه در نهايت تيم دانشگاه تهران به مقام قهرماني رسيد.

دكتر سلامي افزود: در اين رقابتها 25 داور در سطح بين المللي و ملي حضور داشتند كه دركنار اينها 15كاورز هم به كادر داوري كمك كردند.

استاد دانشگاه تربيت معلم تهران اضافه كرد: ميزباني مسابقات خوب بود اما سالن مجموعه اگركمي بزرگتربود شرايط برگزاري رقابتها بهترمي شد با اين وجود مسابقات با نظم خاصي دنبال شد.

سرپرست مسابقات گفت : اين رشته درميان جوانان به خصوص دانشجويان دخترطرفداران زيادي دارد و بايد با همين شرايط امكانات خوبي را براي آنها فراهم كنيم .

وي بزرگترين دغدغه ورزش شنا را در ميان بانوان و دانشجويان دخترامكانات فضايي عنوان كرد وگفت : بزرگترين كمك مسئولين دانشگاهي به دانشجويان تهيه امكانات ، فضاي استخري و تجهيزات و سرمايه گذاري لازم روي اين بخش است كه درآن صورت مي توان آينده اي روشنتر از اين براي دانشجويان پيش بيني كرد .

کد مطلب 357546

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