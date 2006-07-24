مهمترين دغدغه دانشجويان دختر فضاي ورزشي دانشگاهها است

فاطمه سلامي سرپرست مسابقات شناي دانشجويان كشور در رقابتهاي المپياد كرمان در گفتگو با خبرنگار"مهر" گفت : سطح مسابقات اين دوره خوب بود اما ازنظر من با رقابتهاي مسابقات قهرمان كشوري فاصله داشت .

وي ادامه داد: در اين رقابتها بيش از 190 شناگر از 34 دانشگاه حضور داشتند و طي سه روز با يكديگر به رقابت پرداختند كه در نهايت تيم دانشگاه تهران به مقام قهرماني رسيد.

دكتر سلامي افزود: در اين رقابتها 25 داور در سطح بين المللي و ملي حضور داشتند كه دركنار اينها 15كاورز هم به كادر داوري كمك كردند.

استاد دانشگاه تربيت معلم تهران اضافه كرد: ميزباني مسابقات خوب بود اما سالن مجموعه اگركمي بزرگتربود شرايط برگزاري رقابتها بهترمي شد با اين وجود مسابقات با نظم خاصي دنبال شد.

سرپرست مسابقات گفت : اين رشته درميان جوانان به خصوص دانشجويان دخترطرفداران زيادي دارد و بايد با همين شرايط امكانات خوبي را براي آنها فراهم كنيم .