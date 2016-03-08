وضعیت خبرنگار پرونده قاضی پور/ بازداشت یک مدیر بانک در تهران

به گزارش خبرنگار مهر روز گذشته گمانه زنی هایی از انتخاب دادستان کل کشور گزارش شد اما آخرین شنیده ها حاکی از آن است که نام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در میان سایر گزینه ها پررنگ تر است. هرچند شنیده شده وی به دلیل عدم استقلال بودجه دادستانی تمایلی به این پست ندارد اما در کنار نام منتظری حجت الاسلام حصاری هم در گزینه های دادستانی کل یا دیوان عدالت اداری شنیده شده است.

از خبرنگاری که صدای قاضی پور را منتشر کرد شکایتی نکرده است

اخبار و شایعاتی در مورد ضرب و شتم خبرنگاری که صدا و تصویر قاضی پور نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی را منتشر کرده در فضای مجازی دست به دست شد تا اینکه توکل حیدری

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی رسما اعلام کرد: دراین رابطه پرونده‌ای تشکیل نشده و دادگستری و دادسرا تا زمانی که شکایتی نشود و جنبه عمومی نداشته باشد تشکیل پرونده نمی‌دهد و تعقیب نمی‌کند.

مدیر بانک در تهران بازداشت شد

اما خبر فساد در یکی از شهرستانهای استان تهران هم در میان اخبار رسانه ها به گوش رسید که در این خصوص حیدر فتاحی دادستان پردیس گفته است: رئیس یک بانک‌ دولتی در جاجرود به اتهام استفاده شخصی از وجوهات قرض‌الحسنه مردم بازداشت شده است. وی مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان از پول‎هایی که مردم به عنوان سپرده در بانک گذاشته بودند را صرف استفاده شخصی خود کرده است.

وزیردادگستری: احتمال تغییر در حکم بابک زنجانی

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته است: اگر بابک زنجانی همکاری کند در حکمش تاثیر می‌گذارد، ولی تاکنون ندیدیم که وی همکاری کند. هر زمان که ما پول را در حساب بانکی‌مان دیدیم می‌گوییم که وی همکاری کرده است. حرف، شعار، آدرس، شماره حساب دادن و خواستن یعنی کلاهبرداری جدید.

متهم اسیدپاشی سمنان دستگیر شد

حیدر آسیابی دادستان سمنان گفته است که فرد اسیدپاشی که در یک آرایشگاه زنان اقدام به اسیدپاشی کرده شناسایی و در کمتر از ۵ روز دستگیر شده است. متهم م . س متولد ۱۳۶۹ اهل یکی از استانهای شرقی کشور و مقیم سمنان است که با انجام تحقیقات گسترده و به کارگیری اکیپ ویژه با مجوز قضائی صادره در منزل یکی از بستگانش در شهر سمنان دستگیر شد. متهم در جریان اسیدپاشی از ناحیه دست و پا و چشم راست دچار آسیب شده و آثار صدمات در اعضای بدن متهم به وضوح قابل مشاهده است و دست چپ وی به شدت آسیب دیده است. وی دارای دو فقره سابقه محکومیت قطعی در ارتباط با مواد مخدر بوده و در تحقیقات معموله نزد بازپرس – که در دادسرا و درحضور دادستان مرکز استان انجام پذیرفته – در حال حاضر سرقت را انگیزه اقدام خویش اعلام داشته است.

روزگار چند لایحه پیر در مجلس و دولت

عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری در مورد وضعیت چند لایحه ای که سالهاست روی میز دولتها و مجلس ها خاک می خورد گفته است: یکی از این لوایح لایحه حمایت از بزه دیدگان اجتماعی است که در دولت قبل قرار شد ۳ وزیر آن را بررسی کنند و رای آنها مورد تائید هیئت دولت است اما این بررسی به نتیجه نرسید و به دولت یازدهم محول شد و حالا در این دولت هم در دست بررسی قرار گرفته است. وی در مورد لایحه جامع وکالت گفت: عمر بررسی این لایحه به این مجلس نمی رسد و در مجلس دهم باید بررسی شود.

معاون وزیر دادگستری در مورد روزگار ناخوش لایحه آیین دادرسی تجاری هم گفت: این لایحه هنوز در حال رفت و برگشت است و می توان آن را از قدیمی ترین لوایح عنوان کرد که از دولت و مجلس قبل تاکنون همچنان در حال بررسی است. این لایحه خردادماه سال ۹۰ توسط هیئت وزیران به مجلس ارجاع شد ولی مجلس هشتم فرصت نکرد به این لایحه رسیدگی کند و به مجلس نهم رسید که عمر این مجلس هم رو به اتمام است.