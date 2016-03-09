کسب روزی حلال با یک دست/ حکایت«استاد سعید» در شغل مکانیکی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - سید محمدرضا موسوی: در جامعه ما افراد بسیاری هستند که درراه کسب روزی حلال در شغل‌های سخت با درآمد کم مشغول به فعالیت هستند و تلاش دارند که مخارج زندگی خود را با کار و تلاش کسب کنند.

در گوشه و کنار شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری هستند کسانی که با مشقت و تلاش خود و باوجود داشتن معلولیت در کسب روزی حلال گام برمی‌دارند تا دست نیاز آن‌ها به کسی یا سازمان حمایت‌کننده‌ای بلند نشود و شرمنده خانواده خود نشوند.

سعید جوان ۲۳ ساله است که معلولیت جلوی اعتمادبه‌نفس و تلاش او را نگرفته و باوجود بی‌مهری‌ها توانسته است برای خود شغلی دست‌وپا کند و مخارج زندگی خود و خانواده خود را تأمین کند.

این پسر جوان در یک کارگاه مکانیکی در شهر شهرکرد کار می‌کند و خودروهای گازسوز را تعمیر می‌کند.

این جوان ۲۳ ساله با یکدست مشکل خودروها را ازنظر فنی بررسی و آن‌ها را تعمیر می‌کند. به نظر می‌رسد .

سعید عبدالله زاده سورشجانی یا همان اوستا سعید دست خود را در نوجوانی در هنگامی‌که در حال شخم زدن مزرعه کشاورزی بوده است به‌واسطه کار با تراکتور ازدست‌داده است.

او با یکدست کاپوت ماشین را باز می‌کند، مشکل فنی خودرو را تشخیص می‌دهد و یا یکدست اقدام به باز کردن قطعه معیوب خودرو می‌کند و شستشو قطعه معیوب با بنزین و تعمیر و ... نیز همه با یک دست انجام می‌شود.

در کنار انجام کارهای سخت تعمیر مشخص می‌شود معلولیت سختی کار او را چند برابر کرده است که با صبر، تلاش خود را برای انجام کار و موفق شدن به کار می‌گیرد.

استاد سعید هم‌اکنون نیز در حال گذران تحصیلات دانشگاهی است و تمام مخارج زندگی و دانشگاه خود را از کار در کارگاه مکانیکی به دست می‌آورد.

استاد سعید در رشته تحصیلی کاردانی نرم‌افزار فارغ التحصیل شده است و هم‌اکنون با قبول شدن در مقطع کارشناسی در حال تحصیل است.

اوعلت ورود به شغل سخت مکانیکی را تأمین مخارج زندگی و نبود شغل دیگر عنوان می‌کند و می گوید: سختی شغل برای من بسیار زیاد است اما برای تأمین مخارج زندگی چاره‌ای ندارم.

او می‌گوید که اگر یک شغل خوب دیگر داشتم برای من بهتر بود اما در حال حاضر برای تأمین مخارج زندگی چاره‌ای جز کار کردن در این کارگاه ندارم.

استاد سعید در حالی که پیچ‌های یک قطعه خودرو را در حال باز کردن است می‌گوید: انسان هنگامی‌که نعمتی را از دست می‌دهد بعد متوجه ارزش آن نعمت می‌شود و سلامتی به نظر من بهترین نعمت است که باید همه قدر آن را بدانند و شکر گزار خداوند باشند.

او می‌گوید تلاش داشته است که در محل سکونت خود برای ایجاد محل درآمد، یک دامداری احداث کند و نیاز به وام داشته که مسئولان وی را در این مسیر یاری ندادند و موانع بسیاری ایجاد کرده‌اند.

استاد سعید ازدواج‌کرده است و می‌گوید من به زنم افتخار می‌کنم چراکه او من را با این وضعیت قبول کرده و هم‌اکنون نیز پشتیبانی بزرگ برای من به شمار می‌رود که نقش مهمی در مسیر موفقت و اعتمادبه‌نفس من داشته است.

او می‌خواهد با تلاش خود مدارک دانشگاهی را کسب کند و بتواند دریکی از سازمان‌های دولتی مشغول به فعالیت شود.

عباس عبدالله زاده سورشجانی صاحب کارگاه و کارفرما استاد سعید نیز می‌گوید جوانان بسیاری در این کارگاه فعالیت می‌کردند که به علت سختی شغل یک یا دو ماه بیشتر طاقت نیاوردند و این شغل را رها کردند اما استاد سعید با تلاش خود و با وجود داشتن معلولیت توانسته در این شغل موفق بشود و حدود یک سال و نیم است که در این کارگاه کار می‌کند.

وی می‌گوید مشتری‌ها از استاد سعید بسیار راضی هستند و بسیاری از رانندگان برای تعمیر خودرو خود توسط اوستا سعید به این کارگاه مکانیکی می‌آیند.

هنگامی‌که در حال ترک این کارگاه مکانیکی هستیم و گفت‌وگوی ما با استاد سعید پایان یافته، درحالی‌که او سکوت می‌کند اگرچه در پشت چهره گرفته اندوه فراوان پنهان است، می‌گوید خداوند را شکر می‌کنم، من باوجود معلولیت تلاش خود را برای رسیدن به اوج موفقت ها انجام می‌دهم.