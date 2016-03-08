به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری آذربایجان شرقی، حسن میلانی سه شنبه با اعلام این خبر گفت: سوگواره فاطمی مظلومه فدک با همکاری مشترک حوزه هنری استان و منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس همزمان با ایام فاطمیه از مورخه ۱۹ الی ۲۳ اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی ادامه داد: سوگواره فوق با حضور سخنرانان و مداحان مطرح کشور همراه با برنامه های متنوع مذهبی در مسجد امام زمان (عج) شهرستان جلفا برگزار می شود و حضور در این سوگواره که بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام زمان (عج) شهرستان جلفا برگزار خواهد شد، برای عموم و علاقمندان آزاد است.

وی خاطر نشان کرد: همزمان با این ایام، گرامی داشت شهدای مدافع حرم در جوار شهدای گمنام شهرستان جلفا برگزار می شود و شاید امروز بتوان این امر را به عنوان یک ضرورت مطرح نمود که شعار دهه فاطمیه باید حجاب و حیای فاطمی باشد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با تاکید بر ویژگی و اهمیت برگزاری ایام فاطمیه گفت: بر همین اساس باید به عنصر حیا و حجاب در جامعه اسلامی و شخصیت یگانه و الگوی حضرت زهرا سلام الله علیها برای یک زن مسلمان و شیعه، که نمونه بارز و کامل حیا و حجاب هستند، در این ایام تاکید شود.