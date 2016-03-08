صعود دانشگاه آزاد و پاس قوامين به دیدار نهایی

به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله نیمه نهایی این رقابتها عصر امروز در سالن غدیر تهران برگزار شد. در اولین دیدار دانشگاه آزاد و مناطق نفت خیز جنوب به مصاف هم رفتند که در پایان این تیم پرمهره دانشگاه آزاد بود که با نتیجه ١٧ بر ٥ صاحب پیروزی شد و به دیدار پایانی صعود کرد.

در اين ديدار تدين در كاتاي انفرادي ، روشن ، ساجدي فر و تدين در كاتاي تيمي ، گنج زاده و عسگري در كوميته انفرادي براي دانشگاه آزاد صاحب پيروزي شدند. مبارزه آقايي با روشن ، عرب با پورشيب، كاووسي با شهرياري ، صالحي با درفشي پور، حسن بيگى با سلطاني با تساوي به پايان رسيد.

در دیگر دیدار این مرحله تیم های صنعت برق هرمزگان و پاس قوامین مقابل هم صف آرایی کردند که در پایان یک دیدار نزدیک این پاسی ها بودند که با کسب پیروزی ١٩ بر ٩ راهی بازی نهایی شدند.

بدین ترتیب تیم های مناطق نفت خیز جنوب و صنعت برق هرمزگان عنوان سومی مشترک را کسب کردند و تا ساعاتی دیگر تیم های دانشگاه آزاد و پاس قوامین برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف خواهند رفت.