به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح تمدید برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

طراحان این طرح معتقد بودند تاخیر در تقدیم لوایح بودجه سال ۹۵ کل کشور و برنامه ششم توسعه از یک سو و تقارن رسیدگی به این دو لایحه مهم با انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن گزارش لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه که به زودی در دستور کار صحن قرار می گیرد، فرصت پرداختن به همه این لوایح را از نمایندگان سلب نموده است و تمدید اعتبار بر اجرای برنامه پنجم توسعه فرصت کافی برای رسیدگی به لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه و لایحه بودجه را ایجاد می کند.

در ادامه مخالفان این لایحه معتقد بودند که مجلس با برگزاری جلسات سه شیفته می تواند لایحه برنام ششم را به تصویب رساند.

ندیمی و جعفرزاده ایمن آبادی مخالفان این لایحه بودند اما موافقان آن که محمدرضا پورابراهیمی و احمد توکلی بودند معتقد بودند امکان رسیدگی به لایحه برنامه ششم وجود ندارد.

احمد توکلی در این خصوص گفت: چرا خود را به تجاهل می زنید؟ دولت لایحه برنامه ششم را به مجلس ارائه نداده است و رسماً اعلام کرده لایحه ای که به مجلس ارائه شده لایحه احکام برنامه توسعه است و برنامه ششم را دولت به تصویب می رساند.

در ادامه صالحی معاون تقنینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اظهاراتی دوپهلو گفت: با چند شیفته کردن جلسات، مجلس نهم می تواند قانون برنامه ششم را تصویب کند که این کار در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برای مدیریت جهادی است.

وی از نمایندگان خواست که زودتر لایحه برنامه ششم را به دولت تحویل بدهند تا بودجه سال ۹۶ بر اساس این لایحه تنظیم شود.

معاون تقنینی سازمان مدیریت در ادامه اعلام کرد که تصویب این طرح در مجلس خوب است بنابراین مشخص نشد که دولت آیا با تصویب این لایحه موافق است یا مخالف.

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه مجلس در عدم بررسی لایحه برنامه ششم کوتاهی نمی کند، گفت: تا اردیبهشت ماه مجلس ۵ هفته کاری خواهد داشت و امکان ندارد ظرف این ۵ هفته لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه بررسی شود.

در پایان نمایندگان با ۱۵۷ رای موافق، ۱۹ رای مخالف ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح تمدید برنامه پنجم توسعه موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، برنامه پنجم توسعه تا زمان ابلاغ برنامه ششم توسعه، تمدید خواهد شد.