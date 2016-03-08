دانشگاه آزاد قهرمان سوپر لیگ کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر ، پرونده رقابتهای سوپر لیگ کاراته باشگاههای کشور با رونمایی از قهرمان بسته شد. دیدار نهایی این دوره از مسابقات را تیم های دانشگاه آزاد و پاس قوامین برگزار کردند که در پایان یک دیدار جذاب و دیدنی این دانشگاه آزاد بود که با کسب پیروزی 14 بر12 به عنوان قهرمانی دست يافت.

در اين ديدار كاتاي انفرادي را دانشگاه آزاد به سود خود خاتمه داد ولي پاس قوامين با برتري در كاتاي تيمي با يك امتياز پيش افتاد. اين ديدار با نتيجه ٤ بر سه به سود قوامين در بخش كاتا ، وارد مبارزات كوميته انفرادي شد و در اين مرحله شاگردان احمد صافي عملكرد بهتري داشته و در نهايت پيروز از ميدان خارج شده و جام قهرماني را بالاى سر بردند.

دو تیم یک مبارزه جذاب و دیدنی را به نمایش گذاشتند و تا ثانیه های پایانی پا به پای هم پیش رفتند. بهرام پور آخرین کاراته کای پاس قوامین بود که می توانست با برتری مقابل مهدی سلطانی تیم خود را به سکوی نخست برساند و تا اواخر مبارزه هم یک بر صفر پیش بود ولی این تجربه بالای سلطانی بود که به داد دانشگاه آزاد رسید و نتیجه را دو بریک به سود خود تغییر داد و در ثانیه های پایانی مبارزه دو بردو مساوی شد تا دانشگاه آزاد حریف خود را شکست داده و چهارمین بار جشن قهرمانی بگیرد.

تیم های مناطق نفت خیز جنوب و صنعت برق هرمزگان با شکست در مرحله نیمه نهایی به صورت مشتکر عنوان سومی را کسب کردند.