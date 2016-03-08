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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

کارشناس هواشناسی گیلان خبر داد؛

دمای هوای گیلان افزایش می یابد

دمای هوای گیلان افزایش می یابد

رشت- کارشناس هواشناسی گیلان از افزایش دمای استان تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی گیلان، مهدی کوثری با اشاره به وضعیت هوای استان اظهار کرد: امروز آسمان بیشتر نقاط استان صاف و تا قسمتی ابری است.

وی دمای فعلی رشت را پنج درجه عنوان کرد و افزود: دمای رشت نسبت به روز گذشته پنج درجه کاهش دارد و رطوبت نسبی هوا ۹۷ درصد است.

کارشناس هواشناسی گیلان از افزایش دما در این استان خبر داد و گفت: با خروج سامانه ناپایدار و استقرار سامانه پرفشار در سطح زمین، امروز آسمان گیلان صاف تا قسمتی ابری و با رشد مه و ابر مواجه است.

وی ادامه داد: فردا هوای گیلان صاف و ابری و احتمال مه و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش دما تا پایان هفته جاری در استان استقرار دارد.

کوثری با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته منجیل گرم‌ترین شهر و دیلمان سرتردین شهرهای گیلان بودند، خاطر نشان کرد: وضعیت دریا نیز برای انجام فعالیت دریانوردی و صید و صیادی امروز و فردا مناسب است.

کد مطلب 3575553

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