دمای هوای گیلان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی گیلان، مهدی کوثری با اشاره به وضعیت هوای استان اظهار کرد: امروز آسمان بیشتر نقاط استان صاف و تا قسمتی ابری است.

وی دمای فعلی رشت را پنج درجه عنوان کرد و افزود: دمای رشت نسبت به روز گذشته پنج درجه کاهش دارد و رطوبت نسبی هوا ۹۷ درصد است.

کارشناس هواشناسی گیلان از افزایش دما در این استان خبر داد و گفت: با خروج سامانه ناپایدار و استقرار سامانه پرفشار در سطح زمین، امروز آسمان گیلان صاف تا قسمتی ابری و با رشد مه و ابر مواجه است.

وی ادامه داد: فردا هوای گیلان صاف و ابری و احتمال مه و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود و روند افزایش دما تا پایان هفته جاری در استان استقرار دارد.

کوثری با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته منجیل گرم‌ترین شهر و دیلمان سرتردین شهرهای گیلان بودند، خاطر نشان کرد: وضعیت دریا نیز برای انجام فعالیت دریانوردی و صید و صیادی امروز و فردا مناسب است.