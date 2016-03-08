آماده باش ۲۳۴ نیروی آتشنشان در رشت برای چهارشنبه آخر سال

بابک رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش ۲۳۴ نیروی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت در چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: در کنار این تعداد آتشنشان، ۳۰ نماینده از نیروی انتظامی و ۱۴ نماینده از مرکز فوریت های پزشکی در ایستگاه های آتشنشانی شهر رشت به صورت آماده باش هستند.

وی افزود: همچنین در نقاطی از شهر که در چهارشنبه های آخر سال در سال های گذشته مراسم چهارشنبه سوری با افروختن آتش انجام شده دستگاه های اطفای حریق در محل حضور خواهند داشت.

مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از تبلیغات آموزشی این سازمان در سطح شهر با محوریت چهارشنبه آخر سال خبر داد و گفت: ۱۰ هزار بروشور به همراه پخش فیلم های کوتاه و انیمیشن در صدا و سیما و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر رشت از جمله این اقدامات است.

وی درباره تعداد حریق های رخ داده در چهارشنبه آخر سال ۹۳ اظهار کرد: ۲۵ مورد حریق در ارتباط با سوزاندن ضایعات، لاستیک و کاه و کلش در مراسم چهارشنبه سوری، هشت حریق در واحدهای مسکونی در این شب و همچنین یک حریق در خودرو از اتفاقات چهارشنبه آخر سال ۹۳ بوده است.

رمضانی با بیان اینکه تعداد حریق های سال ۹۳ در چهارشنبه آخر سال نسبت به سال ۹۲ از کاهش ۴۰ درصدی برخوردار بوده افزود: با تمرکز بر روی آموزش هر چه بیشتر شهروندان این نتیجه حاصل شد.

وی با اشاره به حریق رخ داده بر اثر ساختن مواد محترقه در یک واحد مسکونی در خیابان گلسار رشت که هفته اخیر اتفاق افتاد گفت: متاسفانه سه جوانی که در این حریق مشغول ساختن مواد محترقه از مواد منفجره بودند دچار سوختگی بالای ۷۰ درصد شده اند.

رمضانی با توصیه به شهروندان درباره فرارسیدن چهارشنبه آخر سال توصیه کرد شهروندان نسبت به رعایت موازین ایمنی کمال دقت را داشته باشند و تا میزان ممکن از افروختن آتش در مکان های بسته، سوزاندن مواد اشتعال زا و پرتاب مواد محترقه در مکان های عمومی خودداری کنند.