به گزارش خبرنگار مهر، اشرف عسکری شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از چند طرح کشاورزی و عمرانی در شهرستان دزفول که به همراه معاون عمران فرمانداری دزفول صورت گرفت، اظهار کرد: هدف از حضور در دزفول آشنایی بيشتر با گونه های گیاهی مختلف این شهرستان به منظور شناسایی صحیح این گیاهان و معرفی آنها برای استفاده توسط شهرداری ها و فرمانداری های استان بود.

وی با بیان اینکه دزفول از پتانسیل و ظرفیت خوبی در بخش گیاهی و نهالستان برخوردار است، افزود: در دزفول گونه های گیاهی متنوع و منحصر به فردی وجود دارد که باید با تدابیر مناسب مردم استان را برای حضور در دزفول و خرید این گونه های گیاهی مجاب و تشویق کرد تا منبع درآمد مناسبی برای این شهرستان به وجود آید، ضمن اینکه شهرهای مختلف استان نیز باید در پروژه های مختلف خود، نهال و گل های دزفول را مورد استفاده قرار دهند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان، لزوم توجه شهرداری های استان در افزایش ایجاد فضاهای سبز را خواستار شد و گفت: متاسفانه شهرداری های استان در سال های اخیر در این زمینه عملکرد خوبی نداشته اند و ما باید تلاش کنیم تا با ترویج گونه های گیاهی و نهالستان هاي دزفول به عنوان یک الگو وضعیت فضای سبز در استان را همانند سال های گذشته به جایگاه مثبتی برسانیم.

معاون عمرانی فرمانداری دزفول نیز در جریان این بازدید اظهار کرد: ظرفیت و پتانسیل دزفول در بخش تولید نهال و گیاهان مورد توجه مدیرکل دفتر فنی استانداری و هیئت همراه قرار گرفت که جاي خوشحالی دارد.

عبدالحسین پوررکني افزود: این مقام مسئول از سطح زیر کشت نهالستان و تولید انبوه گونه های مختلف گیاهی دزفول و گل هایی از جمله زنبق، لی لی یوم و مریم بازدید کرد که امیدوار هستیم زمینه ای برای معرفی بیشتر و بهتر این ظرفیت دزفول به سایر شهرهای استان و حتی کشور باشد.

وی تصریح کرد: امیدوار هستیم که با اقدامات مناسب بتوانیم ظرفیت گل و گیاه دزفول را هرچه بیشتر و بهتر معرفی کنیم.

به گزارش مهر، مدیرکل دفتر فنی استانداری خوزستان با هیئت همراه خود از پروژه نیمه کاره چهارراه آوج، زهکش سیاه منصور، گلخانه ۱۰ هکتاري، نهالستان واقع در روستای بنوار شامی و کارگاه سنگ تراشی دزفول دیدن کرد.

