به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۴۹ هیئت انتخاب و خرید کتاب تعداد ۲۷۱ عنوان کتاب در ۵۲ هزار و ۱۹۰ نسخه به مبلغ کل ۷ میلیاردد و ۲۸ میلیون و چهارهزار ریال جهت خرید به تصویب رسید. فهرست این خرید را می‌توانید اینجا ببینید.

ناشران محترمی که آثار خود را جهت بررسی به هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها، با هماهنگی قبلی، به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات، (واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢) مراجعه کنند.