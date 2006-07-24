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۲ مرداد ۱۳۸۵، ۱۸:۳۶

در جمع فرماندهان بسيج استان ها عنوان شد:

ايجاد نشاط در جوانان از اولويت هاي اصلي اردوهاي هجرت است

ايجاد نشاط در جوانان از اولويت هاي اصلي اردوهاي هجرت است

فرمانده نيروي مقاومت بسيج با اشاره به اجراي گسترده طرح غني سازي اوقات فراغت جوانان در عرصه سازندگي تاكيد كرد: هدف اصلي برگزاري اردوهاي هجرت ، احياي ارزش هاي جهاني و فرهنگي و ايجاد شور و نشاط در جوانان همزمان با انجام كارهاي عام المنفعه است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار سيد محمد حجازي در جمع فرماندهان بسيج استان هاي كشور يادآور شد: جوانان در اين اردوها علاوه بر قرار گرفتن در يك محيط دوستانه و فرهنگي، همزمان با فرهنگ كار و فداكاري نيز آشنا مي شوند.

وي تصريح كرد: ايجاد اعتماد به نفس ، آشنايي با ويژگي هاي مناطق مختلف كشور و كم و كيف انجام كارهاي اجرايي از جمله ثمرات حضور دانش آموزان و جوانان در اين اردوها خواهد بود. لذا اين اهداف نبايد در حاشيه انجام پروژه ها قرار گيرد.

حجازي در عين حال ، از مجريان اردوهاي هجرت در خواست كرد: پروژه هاي واگذار شده را با هدف رسيدن به كيفيت مطلوب فني با هزينه اي مقرون به صرفه مديريت كنند.

در اين همايش ، رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور نيز به تشريح اهداف اردوهاي هجرت و كم و كيف برگزاري آنها پرداخت.

سردار مجيد خراساني گفت: طرح هجرت با ديگر طرح هاي اوقات فراغت به دليل وارد شدن در عرصه عمل تفاوت اساسي دارد.

وي ادامه داد: هم اكنون اكثر نهادهاي متولي اوقات فراغت، تنها به برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي و حداكثر تفريحي در اين زمينه مي پردازند و در حالي كه فعاليت هاي اجرايي و فني محور برنامه غني سازي اوقات فراغت جوانان در طرح هجرت است.

خراساني ادامه داد: اجراي اين طرح به صورت گسترده و همزمان با پيش بيني 5 هزار اردو در سطح كشور به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده از نقطه نظر امنيتي و فرهنگي بسيار موثر خواهد بود امري كه اكنون پس از يك ماه از آغاز اردوها نمايان شده است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور خاطر نشان كرد: اثربخشي اردوهاي هجرت امري پيشگيرانه است به گونه اي كه علاوه بر غني سازي اوقات فراغت جوانان، آشنايي آنان با فرهنگ كار و ايجاد حس نوع دوستي در اين قشر، در عرصه هاي مختلف عملياتي مانند درمان، بهداشت، منابع طبيعي، محروميت زدايي و غيره نيز طرح هايي در دست اجرا است.

سردار خراساني در ادامه با يادآوري مشكلات اجرايي يك طرح بزرگ در سال نخست آن، از تخصيص كامل بودجه هاي متمركز و استاني طرح هجرت 3 در سال جاري توسط دولت خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ابلاغيه هاي صادره از سوي هيات دولت، استانداران مكلف به تامين و واگذاري بودجه هاي استاني با توجه به سقف نفرروز تعيين شده براي هر استان هستند.

وي تصريح كرد: با توجه به هماهنگي انجام شده، پيشنهاد اينكه سال آينده بودجه طرح هاي قابل اجرا و هزينه هاي پشتيباني آنها به صورت جداگانه در بودجه سالانه تخصيص داده شود ارايه شده است.

کد مطلب 357560

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