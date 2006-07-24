ايجاد نشاط در جوانان از اولويت هاي اصلي اردوهاي هجرت است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار سيد محمد حجازي در جمع فرماندهان بسيج استان هاي كشور يادآور شد: جوانان در اين اردوها علاوه بر قرار گرفتن در يك محيط دوستانه و فرهنگي، همزمان با فرهنگ كار و فداكاري نيز آشنا مي شوند.

وي تصريح كرد: ايجاد اعتماد به نفس ، آشنايي با ويژگي هاي مناطق مختلف كشور و كم و كيف انجام كارهاي اجرايي از جمله ثمرات حضور دانش آموزان و جوانان در اين اردوها خواهد بود. لذا اين اهداف نبايد در حاشيه انجام پروژه ها قرار گيرد.

حجازي در عين حال ، از مجريان اردوهاي هجرت در خواست كرد: پروژه هاي واگذار شده را با هدف رسيدن به كيفيت مطلوب فني با هزينه اي مقرون به صرفه مديريت كنند.

در اين همايش ، رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور نيز به تشريح اهداف اردوهاي هجرت و كم و كيف برگزاري آنها پرداخت.

سردار مجيد خراساني گفت: طرح هجرت با ديگر طرح هاي اوقات فراغت به دليل وارد شدن در عرصه عمل تفاوت اساسي دارد.

وي ادامه داد: هم اكنون اكثر نهادهاي متولي اوقات فراغت، تنها به برگزاري كلاس ها و دوره هاي آموزشي و حداكثر تفريحي در اين زمينه مي پردازند و در حالي كه فعاليت هاي اجرايي و فني محور برنامه غني سازي اوقات فراغت جوانان در طرح هجرت است.

خراساني ادامه داد: اجراي اين طرح به صورت گسترده و همزمان با پيش بيني 5 هزار اردو در سطح كشور به ويژه در مناطق محروم و دور افتاده از نقطه نظر امنيتي و فرهنگي بسيار موثر خواهد بود امري كه اكنون پس از يك ماه از آغاز اردوها نمايان شده است.

رئيس سازمان بسيج سازندگي كشور خاطر نشان كرد: اثربخشي اردوهاي هجرت امري پيشگيرانه است به گونه اي كه علاوه بر غني سازي اوقات فراغت جوانان، آشنايي آنان با فرهنگ كار و ايجاد حس نوع دوستي در اين قشر، در عرصه هاي مختلف عملياتي مانند درمان، بهداشت، منابع طبيعي، محروميت زدايي و غيره نيز طرح هايي در دست اجرا است.

سردار خراساني در ادامه با يادآوري مشكلات اجرايي يك طرح بزرگ در سال نخست آن، از تخصيص كامل بودجه هاي متمركز و استاني طرح هجرت 3 در سال جاري توسط دولت خبر داد و اظهار داشت: با توجه به ابلاغيه هاي صادره از سوي هيات دولت، استانداران مكلف به تامين و واگذاري بودجه هاي استاني با توجه به سقف نفرروز تعيين شده براي هر استان هستند.

وي تصريح كرد: با توجه به هماهنگي انجام شده، پيشنهاد اينكه سال آينده بودجه طرح هاي قابل اجرا و هزينه هاي پشتيباني آنها به صورت جداگانه در بودجه سالانه تخصيص داده شود ارايه شده است.