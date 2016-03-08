مژگان اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به این که کارگاه «آشنایی و نقد فرقههای انحرافی» در اردوگاه فرهنگی و تربیتی شهدای درچه اصفهان برگزار شده، گفت: در راستای ارزیابی آموختههای شرکت کنندگان در این کارگاه پس از آنکه منابع این کارگاه روی سایت قرار گرفت از شرکت کنندگان از ۱۷ اسفندماه به مدت سه روز آزمون آنلاین به عمل خواهد آمد.
مدیر اداره دانش آموختگان جامعه الزهرا(س) اظهار داشت: این آزمون به صورت آنلاین بوده و شامل موضوعات نقد عرفانهای كاذب، فرقه بهائیت و عرفان حلقه میشود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه امروزه فرقههای انحرافی در قالبهای مدرن و جذاب اقدام به ترویج عقاید و افکار منحرف و خلاف شرع خود میکنند، افزود: در حال حاضر بهائیت و فرقه عرفان حلقه که به وسیله شبکههای ماهوارهای و بیگانگان حمایت میشوند توانستهاند در قالب انرژی درمانی و با راهبرد اختلاط جنسی، تعدادی از زنان و مردان جوان را با خود همراه کنند.
اسماعیلی اضافه کرد: به همین دلیل در راستای تربیت مبلغ به صورت تخصصی در این زمینه مرکز علمی حوزوی خواهران جامعه الزهرا (س) اقدام به برگزاری کارگاه نقد فرقهها و انجام آزمون از طلاب خواهر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: تربیت مبلغان خواهر در زمینه مقابله با فرقههای انحرافی با توجه به این که بیشتر قربانیان این گروهها زنان هستند در کشور به یک ضرورت بدل شده و باید با آموزش طلاب خواهر به صورت هدفمند با این اقدام فرقههای انحرافی، که هدفی جز ترویج اندیشههای غربی و شیطانی و سست کردن بنیان خانواده ندارند به مقابله برخاست.
مدیر اداره دانش آموختگان جامعه الزهرا(س) تاکید کرد: اگر در این زمینه در سطح کشور اقدام هدفمندی صورت نگیرد به مرور زمان این فرقهها خواهد توانست بخش زیادی از مردم به خصوص نسل جوان را گمراه کنند.
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