برپایی نشست تخصصی تئاتر شورایی در مركز تئاتر مولوی

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز جهانی تسهیل‌گرانِ تئاتر شورایی و مصادف با سالروز تولد آگوستوبوال مبدع تئاتر شورایی در دنیا نشستی تخصصی در همین زمینه برگزار می شود.

در این نشست كه به همت مركز تئاتر مولوی برگزار می شود قطب الدین صادقی، علی ظفر قهرمانی‌نژاد و داوود كیانیان به عنوان سخنران و همچنین مدیران فرهنگی‌ - هنری و اصحاب رسانه حضور خواهند داشت.

هكتور آریستیزابال از آمریكا و لو‌ک آبدپیچ از هلند كه از چهره‌های شناخته شده‌ تئاتر شورایی در دنیا هستند، برای این نشست و مخاطبان ایرانی پیام ویدئویی ارسال كرده‌اند.

از دیگر برنامه‌های این نشست رونمایی از كتاب «تئاتر و شهروندی» و تقدیر از فعالان تئاتر شورایی خواهد بود. اجرای این برنامه بر عهده‌ی گروه تئاتر مونو/شورایی به تسهیل‌گری آریان رضایی است.

نشست تخصصی تئاتر شورایی روز دوشنبه ۲۴ اسفند ماه ساعت ۱۵ در سالن اصلی مركز تئاتر مولوی برگزار می شود و ورود برای همه علاقمندان در این نشست آزاد است.