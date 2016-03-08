به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از لوگوی جدید شبکه مستند سیما و معرفی ویژه برنامه های نوروزی با حضور مدیران این شبکه صبح امروز ۱۸ اسفندماه برگزار شد.

امیر تاجیک مدیر شبکه مستند گفت: پیگیری های ۱۵ ماه گذشته منجر به بروز اتفاقاتی شد و روز مهمی را برای شبکه رقم زد. امیدوارم ماحصل این تلاش ها در خدمت شبکه باشد و بتوانیم رضایت مخاطبانمان را بیشتر داشته باشیم. ۲۶ اسفندماه پنجمین سالگرد شبکه مستند است و ما به جای اینکه هزینه های هنگفتی را صرف برگزاری مراسم سالگرد کنیم ترجیح دادیم امروز در یک جمع صمیمانه تر این مهم را برگزار کرده و از نشان جدید شبکه رونمایی کنیم. همچنین قصد داریم برنامه هایی که برای نوروز در نظر گرفته شده است را به اطلاع همگان برسانیم.

در ادامه مراسم محمدعلی قاسمی مشاور هنری سازمان صدا و سیما نیز گفت: یکی از اولویت های دوره جدید مدیریت سازمان جدی گرفتن بحث گرافیک بود و اینکه حوزه های بصری با تغییر همراه باشد. گفته می شد لوگوی سابق شبکه مستند یک کپی از لوگوی شبکه نشنال جو گرافی است اما این فقط یک شباهت بود بین دو شبکه ای که ماموریت یکسان داشتند.

وی افزود: سید امین اسکندری طرحی جدید برای نشان شبکه مستند رقم زد تا با نگاهی جدید در فضای تلویزیون تصویری با المان تحرک را ایجاد کند. پیش از این لوگوهایی که برای شبکه های مختلف در نظر گرفته شده بود همه چاپی بودند در صورتی که برای لوگوی تلویزیونی با توجه به پیشرفت تکنیک و فضای بصری جدید نیازمند المان های گرافیکی جدید هستیم.

همچنین تاجیک در ادامه این نشست توضیح داد: از آنجا که فرم شبکه برای من اهمیت ویژه ای دارد یکی از اولین دغدغه هایم پخش عریض ۱۶ به ۹ بود و دیگر مسئله تغییر لوگو که بابت آن استادان بسیاری طرح های متفاوت ارائه کردند ولی در نهایت به تدبیری رسیدیم که امروز از آن رونمایی می شود و قرار است به عنوان نشان تلویزیونی شبکه مستند باشد. ما برای انتخاب این لوگو نیاز به حرکت و قابلیت های بصری بالا داشتیم.

وی افزود: در ۲۶ اسفند علاوه بر رونمایی از نشان جدید پکیج گرافیکی شبکه نیز به طول کل تغییر خواهد کرد و از یک روز قبل از آن یعنی ۲۵ اسفند طبق درخواستی که از بخش فنی سازمان صدا و سیما داشتیم همزمان با پخش اس دی، پخش اچ دی را نیز آغاز خواهیم کرد.

تاجیک درباره معرفی برنامه های نوروزی گفت: آنچه از ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه روی آنتن شبکه مستند می رود ماحصل تلاش ۵ ماه گذشته دوستانمان است. حدود نیمی از سال را درگیر بودیم تا اتفاقات متفاوتی را در بخش تولیدات ژانرهای مختلف برای شبکه رقم بزنیم تا در کنار بخش های فرهنگی هنری اجتماعی برنامه های عامه پسند و شاد نیز داشته باشیم. برای پخش ویژه برنامه لحظه تحویل سال از ۷ تا ۱۰ صبح برای اولین بار یک کار ترکیبی مستند تدارک دیدیم که می تواند جالب توجه باشد.

همچنین در این مراسم ناصری مدیر تولید شبکه مستند درباره برنامه هایی که برای نوروز در این شبکه ساخته شده اند، افزود: نوروز یک عید باستانی و مراسم ویژه فرهنگی است. نگاه ما در برنامه ریزی و تولید و تعیین جدول پخش نوروز نگاهی فرهنگی، گردشگری و نشاط آور بود به همین خاطر بخش قابل توجهی از تولیدات به همین موضوع اختصاص دارد. «هنر دستان» به سراغ هنرهای دستی رفته که بیشتر مورد غفلت واقع شده بود. در این برنامه هنرهایی از جمله تنورسازی، حصیربافی و ساخت دارو لحاظ شده است.

وی افزود: دو برنامه به نام های «نقش جان» و «عمواوغلی» با موضوع فرش تولید شده است که در ایام نوروز روی آنتن می روند. همچنین مسأله سبک زندگی ایرانی اسلامی در اولویت های شبکه مستند بود که بر همین اساس مجموعه «دسترنج» ساخته شد. در حوزه میراث فرهنگی نیز برنامه میراث ایران به سراغ نقاط کمتر دیده شده کشور می رود و علاوه بر ثبت تصاویر زیبا از مناظر طبیعی به نکات چالشی نیز می پردازد. در برنامه دیگری با عنوان «ماریان» رابطه پیرمرد تاجیک ۸۵ ساله و یک خرس ۲۵ ساله ای را می بینیم که از لحظه تولد این خرس با هم زندگی قابل توجهی داشتند. همچنین «رو به زندگی» که با نگاه گردشگری ساخته شده است به ۵ روستا با معماری و نوع زندگی خاص توجه می کنند. «سپیدار»، «ترین ها» و «هیجان» نام دیگر برنامه هایی هستند که مخاطبان نوروز ۹۵ می توانند از شبکه مستند مشاهده کنند.

در ادامه این مراسم هوشنگی مدیر تامین و پخش برنامه های شبکه گفت: در بخش تامین، مستندهای داخلی و خارجی که مورد توجه مخاطبان بسیاری قرار می گیرد را لحاظ کردیم. ما در چند ماه گذشته به خاطر وسواس هایی که مدیر شبکه داشت سعی کردیم آثاری عرضه کنیم که بینندگان بسیاری را به خود جذب کند. این وسواس و حساسیت ها امروز ادامه دارد و ما در ساختار نیز سعی کردیم آن را لحاظ کنیم. همچنین مستندهایی از جمله «راننده و روباه»، «شاه جهان» و «من می خواهم شاه بشوم» نیز در جدول پخش نوروزی قرار دارد. باکس اصلی از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب پخش دارد و ۱۲ ساعت دوم به باز پخش می پردازد.

امیر تاجیک نیز بیان کرد: از مخاطبان درخواست می کنم آنتن ما را نسبت به گذشته مقایسه کنند و خودشان به قضاوت برنامه ها بپردازند. همچنین مسأله دیگری که ذکرش برای ما اهمیت دارد اینکه بعد از تولید هر مستند ما یک مراسم رونمایی برگزار می کردیم اما به خاطر تعدد آثار تولید شده برای نوروز متاسفانه برای آثاری چون «رو به زندگی»، «عمواوغلی»، «هنردستان»، «ماریان»، «سپیدار»، «عیدانه»، «میراث ایران»، «ترین ها»، «نقش جان»، «دسترنج»، «روستای سرخ»، «هیجان» و «همسفر» نتوانستیم مراسم رونمایی برگزار کنیم. دو برنامه «سکوت طولانی» و «تاریخ شفاهی» نیز در ایام نوروز پخش خواهد شد.

اسکندری طراح لوگو نیز در پایان این مراسم به سختی کار طراحی برای این شبکه اشاره کرد و گفت: لازم بود لوگوی تلویزیونی قابلیت متحرک سازی داشته باشد، گویا بوده و به عنوان نماینده شبکه هویت بصری ایجاد کند. سه دایره کنار هم نوشته کلمه مستند است که با فرم گرافیکی به شکل آیینه وار تکرار شده است. رنگ در روانشناسی معنی وضوح و گرمی می دهد. رنگ طوسی نیز حس ثبات را القا می کند.

بعد از این مراسم امیر تاجیک درباره ادغام شبکه ها نیز توضیح داد: برای بهبود وضع تولید شبکه هایی که در جذب مخاطب نتوانستند موفق ظاهر شوند سازمان صدا و سیما تصمیم به ادغام برخی از این شبکه ها گرفت تا از نظر هزینه ذی نفع باشد. خوشبختانه شبکه مستند به لحاظ موفقیتی که در جذب مخاطب داشت این امکان را فراهم آورد تا شبکه های دیگری به او بپیوندند.